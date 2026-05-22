Motivul pentru care Donald Trump ar putea lipsi de la nunta fiului său Don jr. cu Bettina Anderson din Bahamas

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său Don Jr., susținând că este un "moment nepotrivit", în special din cauza conflictului cu Iranul, relatează AFP. "I-ar plăcea foarte mult să vin. Este în cadru restrâns, voi încerca să merg", le-a zis preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval.

"I-am spus: Nu este momentul potrivit pentru mine. Am chestia asta numită Iran şi alte lucruri", a continuat miliardarul republican.

Don Jr. se va căsători cu Bettina Anderson în Bahamas

Donald Trump Junior, numit frecvent Don Jr., urmează să se căsătorească cu Bettina Anderson în Bahamas în acest weekend, potrivit presei americane. Aceasta este a doua sa căsătorie.

"Sunt oricum în pierdere. Dacă mă duc, sunt criticat. Dacă nu mă duc, sunt criticat, de presa mincinoasă, desigur (fake news)", a mai spus Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump este tatăl a cinci copii proveniţi din trei căsnicii diferite. El i-a urat fiului său o "căsnicie foarte frumoasă".

Don Jr. conduce alături de fratele său Eric Trump Organization

Don Jr., 48 de ani, conduce împreună cu fratele său Eric Trump Organization, compania care reuneşte afacerile imobiliare şi hoteliere ale tatălui său, desfăşurând în acelaşi timp şi alte activităţi financiare şi economice pe cont propriu. Totodată, el este un susţinător înfocat al politicilor şi ideilor preşedintelui american.