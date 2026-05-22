€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri Motivul pentru care Donald Trump ar putea lipsi de la nunta fiului său Don jr. cu Bettina Anderson din Bahamas
Data publicării: 22 Mai 2026

Motivul pentru care Donald Trump ar putea lipsi de la nunta fiului său Don jr. cu Bettina Anderson din Bahamas
Autor: Andrei Itu

donald trump Donald Trump, președintele american. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Preşedintele american Donald Trump a spus de ce s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său Don Jr.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său Don Jr., susținând că este un "moment nepotrivit", în special din cauza conflictului cu Iranul, relatează AFP. "I-ar plăcea foarte mult să vin. Este în cadru restrâns, voi încerca să merg", le-a zis preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval.

"I-am spus: Nu este momentul potrivit pentru mine. Am chestia asta numită Iran şi alte lucruri", a continuat miliardarul republican.

Don Jr. se va căsători cu Bettina Anderson în Bahamas

Donald Trump Junior, numit frecvent Don Jr., urmează să se căsătorească cu Bettina Anderson în Bahamas în acest weekend, potrivit presei americane. Aceasta este a doua sa căsătorie.

"Sunt oricum în pierdere. Dacă mă duc, sunt criticat. Dacă nu mă duc, sunt criticat, de presa mincinoasă, desigur (fake news)", a mai spus Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump este tatăl a cinci copii proveniţi din trei căsnicii diferite. El i-a urat fiului său o "căsnicie foarte frumoasă".

Don Jr. conduce alături de fratele său Eric Trump Organization

Don Jr., 48 de ani, conduce împreună cu fratele său Eric Trump Organization, compania care reuneşte afacerile imobiliare şi hoteliere ale tatălui său, desfăşurând în acelaşi timp şi alte activităţi financiare şi economice pe cont propriu. Totodată, el este un susţinător înfocat al politicilor şi ideilor preşedintelui american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
nunta
donald trump junior
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ilie Bolojan, reacție nervoasă după ce a fost întrebat ce a făcut 11 luni ca premier cu jaloanele PNRR: "Doriți să faceți dvs. conferința de presă?"
Publicat acum 17 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 21 minute
Tensiuni în NATO înainte de întâlnirea din Suedia. Trump este „foarte dezamăgit” de reacția aliaților la conflictul cu Iranul, susține Marco Rubio
Publicat acum 43 minute
Raed Arafat, precizări după moartea elevului din Bacău, la școală: De ce a fost trimisă o ambulanță fără medic
Publicat acum 53 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 33 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
Publicat acum 3 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Invitația...
Publicat acum 53 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close