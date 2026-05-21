Prognoza economică a României. Comisia Europeană a redus puternic estimările: Suntem aproape în stagnare completă
Data publicării: 21 Mai 2026

Prognoza economică a României. Comisia Europeană a redus puternic estimările: Suntem aproape în stagnare completă
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu un grafic, recesiune, criza economică Economia României în 2026. Foto: Pixabay
Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza pentru economia României. Țara este aproape de stagnare completă.

România se află în prag de stagnare economică în 2026, după ce Comisia Europeană a redus puternic estimările privind evoluția economiei. În noile proiecții de primăvară, publicate joi, Executivul comunitar indică o creștere de doar 0,1%, față de nivelul de 1,1% anticipat în toamna anului trecut.

PIB aproape blocat

Prognoza de doar 0,1% creștere economică arată o încetinire abruptă a activității, mult sub așteptările inițiale. Reducerea vine după ce estimările anterioare mizau pe o evoluție de peste 1%, semn că economia pierde ritm mai repede decât era anticipat.

Inflația rămâne ridicată în paralel cu stagnarea economică

Pe lângă tabloul actual, Comisia Europeană avertizează că presiunile pe prețuri continuă. Inflația este revizuită în creștere, până la aproximativ 7% la finalul anului, în timp ce estimarea anterioară indica o revenire sub pragul de 6%.

Combinația dintre stagnare economică și inflație ridicată amplifică presiunea asupra veniturilor populației și asupra bugetului de stat.

Datele INS confirmă slăbirea economiei

Semnalele privind economia sunt susținute și de datele recente ale Institutului Național de Statistică (INS). În primul trimestru al anului, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,2% față de trimestrul anterior și un declin de 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste cifre indică o economie deja fragilă, cu pierdere de ritm încă din prima parte a anului.

Perspective limitate de redresare

În ciuda tabloului actual de stagnare economică în 2026, Comisia Europeană vede o posibilă revenire abia din anul următor. Redresarea ar depinde însă de implementarea unor reforme structurale și de stabilizarea contextului macroeconomic, conform Agerpres.

