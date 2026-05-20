Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a vorbit despre investițiile în căminele studențești de la ASE și a explicat că universitatea a inaugurat în octombrie 2025 o clădire nouă pe strada Mihai Eminescu. Potrivit acestuia, studenții sunt mulțumiți de condițiile de cazare.

„Ați investit foarte mult și în bunăstarea studenților. Aveți locuri în cămine, ați făcut cămine noi. E foarte important lucrul acesta pentru copii”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, așa este. Avem grijă să asigurăm condiții de cazare bune. Avem proiectele finalizate. În octombrie am avut șansa și bucuria să inaugurăm și clădirea de pe strada Mihai Eminescu, un proiect care a fost depus în 2009. Am reușit într-un final să-l finalizăm și să inaugurăm clădirea în octombrie 2025. Norocul nostru a fost că am avut noroc de o firmă de construcții care a respectat termenul - 2 ani a fost termenul de execuție.

Din octombrie până acum, în ceea ce privește această clădire, nu am avut nicio problemă și studenții sunt foarte mulțumiți, inclusiv de mobilier. Totul este nou”, a spus Nicolae Istudor.

„Renunțăm la paturi suprapuse”

Nicolae Istudor a explicat că ASE are în prezent 4500 de locuri în cămine, însă universitatea intenționează să reducă numărul de studenți din camere și să renunțe la paturile suprapuse. Astfel, din anul universitar 2026-2027, capacitatea ar putea scădea la 3500 de locuri.

„Câte locuri aveți în cămin?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Avem 4500, dar am vorbit și cu studenții, dar și cu Dorel Paraschiv, prorectorul responsabil cu frumosul în viața studențească, să reducem numărul de locuri în cameră și probabil că în loc de patru vor fi trei sau două, după caz, pentru că în lume nu mai întâlnim camere cu patru studenți în cameră, cu paturi suprapuse. Deci renunțăm la paturi suprapuse și am prevăzut în metodologia de cazare pentru anul 2026-2027 să scădem undeva la 3500 de locuri”, a spus Nicolae Istudor.

„Aveți cereri pentru toate cele 4500 de locuri?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Să știți că nu mai sunt atât de multe precum erau în trecut. Cred că studenții se unesc doi sau trei și merg în gazdă. Altă explicație nu am”, a spus Nicolae Istudor la DC News, Știri Diaspora și DC News TV.

