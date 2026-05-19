€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Încă scrii lista de cumpărături pe hârtie? Iată ce înseamnă acest obicei
Data publicării: 19 Mai 2026

Încă scrii lista de cumpărături pe hârtie? Iată ce înseamnă acest obicei
Autor: Darius Mureșan

lista de cumparaturi Sursa foto: https://www.magnific.com/, @seventyfour
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Încă îți notezi lista de cumpărături pe hârtie în loc să folosești telefonul? Acest obicei aparent banal spune mai multe despre modul în care îți organizezi gândurile și procesezi informațiile decât ai putea crede.

Scrisul de mână este o practică tot mai des înlocuită de variantele digitale. Cercetările recente arată că acest obicei aparent învechit are beneficii importante pentru memorie, concentrare și organizare a gândurilor și influențează modul în care sunt procesate informațiile în viața de zi cu zi, potrivit 20minutos.es

În prezent, listele de cumpărături pot fi făcute digital, în aplicații de pe telefon, sau pe hârtie. Cu toate că metodele digitale sunt mai comode și mereu accesibile, scrierea de mână nu este depășită, ci reflectă un mod diferit de procesare a informațiilor. 

Un studiu realizat în 2021 de Universitatea din Tokyo arată că scrisul pe hârtie activează mai puternic creierul și ajută la memorare mai eficientă decât utilizarea dispozitivelor digitale. Potrivit cercetării, hârtia oferă indicii spațiale, tactile și motorii, care ajută la consolidarea amintirilor, de exemplu, prin amintirea poziției sale pe pagină sau a gestului de a scrie cuvântul, în timp ce telefoanele mobile oferă notificări, mesaje care pot distrage atenția. 

Scrierea de mână a listei de cumpărături ajută la organizarea gândurilor și la planificarea cumpărăturilor, deoarece implică repetarea mentală a ceea ce trebuie cumpărat și evidențierea lucrurilor importante. 

VEZI ȘI: Obiceiurile simple care îi ajută pe japonezi să trăiască mult. Ce mănâncă dimineața

Ce beneficii are scrisul de mână 

Scrisul de mână are o mulțime de beneficii. Acesta ajută la memorarea și organizarea informațiilor, fiind util nu doar pentru liste de cumpărături, ci și pentru o procesare mai profundă a gândurilor. De asemenea, ajută la conectarea cu gândurile și emoțiile, stimulează creativitatea și îmbunătățește concentrarea și poate avea efect terapeutic prin creșterea conștientizării de sine.

VEZI ȘI: Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cumparaturi
lista alimente
organizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Dragoş Vlad, fostul şef ADR dat afară de Oana Gheorghiu, a depus plângere la DNA pentru trafic de influenţă
Publicat acum 6 minute
Virajul la stânga în intersecţie, problemă mare pentru mulţi şoferi. Cum se face corect?
Publicat acum 10 minute
Încă scrii lista de cumpărături pe hârtie? Iată ce înseamnă acest obicei
Publicat acum 23 minute
Războiul din Ucraina devine tot mai sângeros, avertizează ONU
Publicat acum 28 minute
Dialog uluitor la 112 între mama victimei lui Emil Gânj şi dispeceri. Întrebări generale şi un "Du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă?"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 25 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close