Încă scrii lista de cumpărături pe hârtie? Iată ce înseamnă acest obicei

Scrisul de mână este o practică tot mai des înlocuită de variantele digitale. Cercetările recente arată că acest obicei aparent învechit are beneficii importante pentru memorie, concentrare și organizare a gândurilor și influențează modul în care sunt procesate informațiile în viața de zi cu zi, potrivit 20minutos.es.

În prezent, listele de cumpărături pot fi făcute digital, în aplicații de pe telefon, sau pe hârtie. Cu toate că metodele digitale sunt mai comode și mereu accesibile, scrierea de mână nu este depășită, ci reflectă un mod diferit de procesare a informațiilor.

Un studiu realizat în 2021 de Universitatea din Tokyo arată că scrisul pe hârtie activează mai puternic creierul și ajută la memorare mai eficientă decât utilizarea dispozitivelor digitale. Potrivit cercetării, hârtia oferă indicii spațiale, tactile și motorii, care ajută la consolidarea amintirilor, de exemplu, prin amintirea poziției sale pe pagină sau a gestului de a scrie cuvântul, în timp ce telefoanele mobile oferă notificări, mesaje care pot distrage atenția.

Scrierea de mână a listei de cumpărături ajută la organizarea gândurilor și la planificarea cumpărăturilor, deoarece implică repetarea mentală a ceea ce trebuie cumpărat și evidențierea lucrurilor importante.

VEZI ȘI: Obiceiurile simple care îi ajută pe japonezi să trăiască mult. Ce mănâncă dimineața

Ce beneficii are scrisul de mână

Scrisul de mână are o mulțime de beneficii. Acesta ajută la memorarea și organizarea informațiilor, fiind util nu doar pentru liste de cumpărături, ci și pentru o procesare mai profundă a gândurilor. De asemenea, ajută la conectarea cu gândurile și emoțiile, stimulează creativitatea și îmbunătățește concentrarea și poate avea efect terapeutic prin creșterea conștientizării de sine.

VEZI ȘI: Înlocuiește chipsurile și covrigeii cu această gustare crocantă! Bilic: Ajută digestia și silueta