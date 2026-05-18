Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
Data publicării: 18 Mai 2026

Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
Autor: Ioana Dinu

găină / arhivă găină / arhivă
Știați că nu dintotdeauna omul mănâncă pui?

Vreme de 3 000 de ani, găinile au fost crescute doar pentru ouă. Până la sosirea romanilor în Britania, nimeni nu se gândea să mănânce pui de găină.

Producția industrială de pui și ouă a început să se dezvolte în anii 1800, iar consumul de carne de pui a apărut inițial ca o extensie a industriei ouălor.

La început, erau sacrificate doar găinile care nu mai produceau ouă. Mult timp, carnea de pui a fost considerată un produs de lux. Chiar și în 1963 era accesibilă doar pentru anumite categorii, iar abia după anii 1970 a devenit un aliment obișnuit în majoritatea gospodăriilor. 

Din cauza procesului de creștere și a tratamentului cu hormoni, un pui ajunge astăzi la maturitate în mai puțin de 40 de zile, de două ori mai repede decât i-ar trebui naturii să-și urmeze cursul firesc.

Cei mai mulți pui vânduți pentru carne sunt femele. Masculii destinați aceluiași scop sunt castrați și se numesc claponi. Castrarea se realizează astăzi prin mijloace chimice cu ajutorul hormonilor care provoacă atrofierea testiculelor.

Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
 
