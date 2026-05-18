DCNews Sanatate Cum îmbolnăvesc gândurile negative întregul corp? Claudia Nicoleta Vîja: „Se formează o adevărată furtună chimică în organism!" / VIDEO
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV Cum îmbolnăvesc gândurile negative întregul corp? Claudia Nicoleta Vîja: „Se formează o adevărată furtună chimică în organism!” / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

De prea multe ori spunem „mă doare tot corpul de supărare”, fără să știm că, de fapt, rostim un mare adevăr medical și psihologic.

Depresia nu este doar o tristețe trecătoare sau o „toană” de sezon. Este o afecțiune complexă care ne consumă deopotrivă mintea și trupul. Claudia Nicoleta Vîja, psiholog clinician la Spitalul Județean Ilfov, a explicat în cadrul emisiunii De ce citim?, moderată de Flaviu George Predescu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și colaborator DC News, cum emoțiile neexprimate se transformă în dureri fizice și cum ne putem recunoaște propriile suferințe.

„Totul pornește de la un gând”: De ce ne doare corpul când suferim emoțional?

Psihosomatica este domeniul care demonstrează legătura indisolubilă dintre minte și corp. Gândurile noastre negative și repetitive (numite de psihologi „ruminații”) creează o adevărată furtună chimică în organism.
„Totul pornește de la un gând și acele gânduri repetitive [...] lasă efecte în corpul nostru și au o chimie în corp”, explică psihologul Claudia Nicoleta Vîja. Atunci când trăim într-o stare constantă de frică, tristețe, jale sau suntem măcinați de conflicte la locul de muncă, corpul nostru începe să secrete cortizol, hormonul stresului.

Conform specialistului, studiile recente arată că acest proces declanșează chiar și o inflamație generalizată în corp, ceea ce potențează senzația de disconfort. Durerile lombare și tensiunea din zona umerilor sunt extrem de frecvente la persoanele care suferă de depresie.

Mai mult decât atât, emoțiile pe care refuzăm să le exprimăm, acele emoții „ferecate” sau „reprimate”, ne pot afecta organele vitale. De exemplu, potrivit psihologului, s-a demonstrat științific că furia neexprimată afectează ficatul și căile biliare și aduce un nivel de aciditate care poate deveni factor de risc pentru boli grave și tumori.

Secretul fericirii se ascunde în... stomac

O informație care ne poate schimba complet perspectiva asupra depresiei este legată de locul în care se produce fericirea. Știai că hormonul stării de bine nu este produs majoritar în creier?

„Serotonina, acest hormon al fericirii, este demonstrat că este secretat peste 90% la nivelul intestinului, deci la nivelul stomacului, și doar 10% la nivel cerebral”, atrage atenția psihologul Claudia Nicoleta Vîja. Acesta este motivul pentru care stările de anxietate și depresie duc la apariția gastritelor sau ulcerelor. Suferința sufletească lovește în sistemul nostru digestiv.

Un alt mit desființat de specialist este acela că omul depresiv e pur și simplu un om „îmbufnat” care nu are chef să meargă la muncă. În realitate, depresia afectează cortexul prefrontal, zona din creier responsabilă cu luarea deciziilor.

„Persoanele care sunt în depresie nu pot lua decizii. De asta, practic, viața decide pentru ei în fiecare zi. Le este greu să decidă cum să se îmbrace, ce să facă, să iasă din casă, să meargă la muncă”, explică experta. Pacienții descriu adesea o oboseală copleșitoare, o „fatigabilitate” în care energia vitală este nulă, chiar dacă persoana a dormit. Este ca și cum ar purta permanent în spate un sac extrem de greu.

Ca un prim pas spre vindecare, Claudia Nicoleta Vîja ne sfătuiește să nu ne mai judecăm atât de aspru, să facem pace cu noi înșine, să evităm pe cât posibil conflictele toxice și să alegem cu grijă mediul și oamenii din jurul nostru.

