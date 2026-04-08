PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului

În cadrul interviului acordat pentru DC Medical și DC News, medicul Tudor Cipruț a detaliat modul în care funcționează PET-CT și de ce această investigație este esențială în managementul cancerului.

Cum funcționează PET-CT

PET-CT combină două tipuri de imagistică și implică colaborarea dintre medicul radiolog și medicul de medicină nucleară.

„Se injectează acest izotop... noi vedem locurile care consumă în mod patologic multă glucoză”, a explicat specialistul.

Substanța utilizată este glucoza marcată radioactiv, iar tumorile, fiind foarte active metabolic, o absorb în cantități mai mari.

De ce este atât de eficient

Metoda permite identificarea zonelor „active metabolic”, adică acolo unde există activitate tumorală.

„Punem un diagnostic și totodată facem o stadializare oncologică”, a spus medicul.

Astfel, PET-CT poate arăta:

dacă o leziune este tumoră sau metastază

cât de extinsă este boala

unde s-a răspândit cancerul

Impact direct asupra tratamentului

Rezultatele PET-CT influențează deciziile terapeutice: „Oncologul va hotărî cum trebuie să facă dacă trimite pacientul la operație... sau dacă nu îl mai operează deloc.”

În unele cazuri, investigația arată că intervenția chirurgicală nu mai este necesară sau posibilă.

Util și după operație

PET-CT este folosit și pentru monitorizarea pacienților: „De sigur... vede dacă au mai rămas metastaze.”

Un exemplu important este melanomul malign, unde metoda poate detecta metastaze oriunde în organism.

PET-CT este descris de medic ca un „one-stop shop” în oncologie, oferind o imagine completă a bolii și ghidând fiecare etapă a tratamentului. Este una dintre cele mai importante inovații din medicina modernă.