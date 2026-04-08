DCNews Stiri PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului
Data actualizării: 23:46 08 Apr 2026 | Data publicării: 23:38 08 Apr 2026

EXCLUSIV PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului
Autor: Alexandra Curtache

PET-CT, investigația care „vede tot corpul". Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului / foto Freepik

PET-CT este una dintre cele mai avansate metode de diagnostic în oncologie, capabilă să identifice tumori și metastaze în întregul organism, explică medicul Tudor Cipruț.

În cadrul interviului acordat pentru DC Medical și DC News, medicul Tudor Cipruț a detaliat modul în care funcționează PET-CT și de ce această investigație este esențială în managementul cancerului.

Cum funcționează PET-CT

PET-CT combină două tipuri de imagistică și implică colaborarea dintre medicul radiolog și medicul de medicină nucleară.

„Se injectează acest izotop... noi vedem locurile care consumă în mod patologic multă glucoză”, a explicat specialistul.

Substanța utilizată este glucoza marcată radioactiv, iar tumorile, fiind foarte active metabolic, o absorb în cantități mai mari.

Citește și: Imagistica care pune diagnosticul înaintea biopsiei. Medicul Tudor Cipruț: Diagnosticul de tumoră deja este pus de noi / video

De ce este atât de eficient

Metoda permite identificarea zonelor „active metabolic”, adică acolo unde există activitate tumorală.

„Punem un diagnostic și totodată facem o stadializare oncologică”, a spus medicul.

Astfel, PET-CT poate arăta:

  • dacă o leziune este tumoră sau metastază
  • cât de extinsă este boala
  • unde s-a răspândit cancerul

Impact direct asupra tratamentului

Rezultatele PET-CT influențează deciziile terapeutice: „Oncologul va hotărî cum trebuie să facă dacă trimite pacientul la operație... sau dacă nu îl mai operează deloc.”

În unele cazuri, investigația arată că intervenția chirurgicală nu mai este necesară sau posibilă.

Citește și: Noi modificări în sistemul de sănătate. Alexandru Rogobete, precizări

Util și după operație

PET-CT este folosit și pentru monitorizarea pacienților: „De sigur... vede dacă au mai rămas metastaze.”

Un exemplu important este melanomul malign, unde metoda poate detecta metastaze oriunde în organism.

PET-CT este descris de medic ca un „one-stop shop” în oncologie, oferind o imagine completă a bolii și ghidând fiecare etapă a tratamentului. Este una dintre cele mai importante inovații din medicina modernă. 

Dr. Tudor Ciprut
metastaza
cancer
Cele mai noi știri
Publicat acum 48 minute
Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză
Publicat acum 51 minute
PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai parchetelor: Cine sunt cei care vor conduce DNA, DIICOT și Parchetul General
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Donald Trump trimite o echipă de forță pentru a negocia cu Iranul. Teheranul, dispus să predea uraniul îmbogățit
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Imagistica care pune diagnosticul înaintea biopsiei. Medicul Tudor Cipruț: Diagnosticul de tumoră deja este pus de noi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 36 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Victorie pentru Realitatea Plus: Curtea de Apel București suspendă decizia CNA de retragere a licenţei
Publicat acum 12 ore si 39 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Donald Trump, noi declarații despre armistițiul cu Iranul. Avertisment la adresa celorlalte țări: "Nu vor exista excluderi sau scutiri"!
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
