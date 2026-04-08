DCNews Stiri Planul de pace în 10 puncte al Iranului, propus lui Donald Trump
Data actualizării: 12:41 08 Apr 2026 | Data publicării: 12:20 08 Apr 2026

Planul de pace în 10 puncte al Iranului, propus lui Donald Trump
Autor: Iulia Horovei

presedintele donald trump sua Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Regimul de la Teheran va prezenta, vineri, planul în 10 puncte președintelui american Donald Trump, pentru a încheia conflictul declanșat de SUA și Israel în Iran, pe 28 februarie.

Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, ridicarea tuturor sancţiunilor împotriva sa şi crearea unui fond pentru compensarea daunelor suferite se numără printre cele 10 puncte ale planului prezentat de Teheran pentru a negocia încheierea războiului cu Statele Unite, scrie miercuri EFE.

Anunţând miercuri un armistiţiu de două săptămâni şi redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, preşedintele american Donald Trump a afirmat că posibilitatea de a ajunge la un acord de pace „final” cu Iranul se află „într-un stadiu foarte avansat”.

Negocierile pentru realizarea acestui lucru vor avea loc vineri la Islamabad, Capitala Pakistanului, şi se vor baza pe un plan în 10 puncte prezentat de Teheran, care include multe dintre cererile iraniene anterioare războiului lansate în urmă cu 40 de zile de Statele Unite şi Israel.

EFE a detaliat cele 10 puncte ale planului prezentat de Republica Islamică Iran.

Planul propus de Iran

1. Încetarea completă a oricărei agresiuni împotriva Iranului şi a grupărilor de rezistenţă aliate.

2. Retragerea forţelor de luptă americane din regiune, interzicerea oricăror atacuri lansate de la bazele americane împotriva Iranului şi abţinerea de la desfăşurări militare ofensive.

3. Tranzitul zilnic limitat al navelor prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, în baza unui protocol de trecere în siguranţă supervizat şi reglementat de Iran.

4. Ridicarea tuturor sancţiunilor primare, secundare şi a celor impuse de ONU împotriva Iranului.

5. Compensarea daunelor suferite de Iran prin crearea unui fond de investiţii şi financiar.

6. Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare.

7. Recunoaşterea de către Statele Unite a dreptului Iranului de a îmbogăţi uraniu şi negocieri privind nivelul de îmbogăţire.

8. Disponibilitatea Iranului de a negocia acorduri de pace bilaterale şi multilaterale cu ţările din regiune în funcţie de interesele sale.

9. Extinderea principiului de neagresiune la toţi actorii care au atacat grupările de rezistenţă.

10. Finalizarea tuturor rezoluţiilor Consiliului Guvernatorilor (al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, AIEA) şi ale Consiliului de Securitate (al ONU) şi adoptarea tuturor angajamentelor într-o singură rezoluţie oficială a ONU, notează Agerpres.

La sfârșitul lunii martie, administrația Trump transmitea regimului de la Teheran un plan în 15 puncte, pentru a încerca să pună capăt conflictului, dar acesta a fost refuzat de Iran, care l-a caracterizat drept „inacceptabil”.

