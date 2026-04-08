Ce urmează după armistițiul SUA - Iran. Reacțiile liderilor din întreaga lume

Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iranul, respectiv o încetare temporară a focului de aproximativ două săptămâni. Miercuri, președintele american a anunțat că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite vor ajuta la decongestionarea traficului în strâmtoarea Ormuz, cale crucială prin care tranzitează în perioade normale aproape 20% din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial, a transmis Donald Trump, pe platforma sa Truth Social.

Israelul salută decizia președintelui Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului, în condiții clare. Premierul Benjamin Netanyahu a precizat că armistițiul de două săptămâni cu Iranul nu se aplică Libanului.

Conform unui comunicat oficial al Pentagonului, un eveniment de presă important este programat astăzi, la ora 15:00, ora Israelului, dar și ora României, când secretarul american al Apărării, Pete Hagestad, și generalul Dan Kane, șeful Statului Major Întrunit, vor avea o conferință de presă.

Ce se întâmplă pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv

După armistițiul dintre Israel și Iran, situația pe Aeroportul Internațional Ben Gurion rămâne parțial restricționată și limitată, nu complet „normală”:

Ministrul Transporturilor, Miri Regev, ar putea să ceară o relaxare majoră a restricțiilor după încheierea sărbătorilor.

Chiar și înainte de sărbători, Ministrul Regev a solicitat ministerului său să prezinte un plan pentru creșterea capacității de zbor, cerând examinarea posibilității de a mări numărul zborurilor de plecare, cu scopul de a revitaliza transportul aerian odată cu stabilizarea situației regionale.

Reacțiile liderilor de pe glob în urma armistițiului anunțat de Trump

Liderii de pe întreg mapamondul au subliniat importanţa instaurării unei păci durabile în Orientul Mijlociu, transmit miercuri AFP şi Reuters.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat încetarea focului timp de două săptămâni convenită de SUA şi Iran şi le-a cerut părţilor beligerante să se angajeze pentru instaurarea unei păci durabile şi cuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

Antonio Guterres face apel la toate părţile din conflictul actual din Orientul Mijlociu să-şi respecte obligaţiile în virtutea dreptului internaţional şi să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă şi cuprinzătoare în regiune, a mai spus purtătorul de cuvânt. Potrivit secretarului general al ONU, pentru protejarea vieţilor civililor şi limitarea suferinţelor umane este nevoie urgentă de încetarea ostilităţilor.

Israelul - ţară aliată cu SUA - sprijină decizia preşedintelui Trump de a suspenda loviturile contra Iranului timp de două săptămâni, cu condiţia ca Teheranul să redeschidă imediat strâmtorile şi să pună capăt atacurilor împotriva SUA, Israelului şi ţărilor din regiune, a declarat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

UE: Încetarea temporară a focului între SUA şi Iran creează spaţiu pentru democraţie

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a salutat miercuri acordul de încetare temporară a focului între SUA şi Iran, înţelegere care în opinia sa creează spaţiu pentru democraţie în vederea ajungerii la un acord durabil, relatează AFP şi Reuters.

Acordul de încetare a focului SUA-Iran este un pas în spate de pe marginea prăpastiei după săptămâni de escaladare, a scris Kallas pe X.

Acordul creează o şansă atât de necesară pentru a estompa ameninţările, a opri rachetele, a reporni transportul maritim şi a crea spaţiu pentru diplomaţie în vederea unui acord durabil, a adăugat reprezentanta UE.

Kaja Kallas, care urmează să se deplaseze miercuri în Arabia Saudită, i-a mulţumit ministrului de externe pakistanez Ishaq Dar pentru rolul său în aceste negocieri, subliniind că UE este pregătită să sprijine eforturile de mediere.

Omanul și țările din Golf au salutat acordul dintre SUA și Iran

La rândul său, Omanul a salutat acordul convenit de SUA şi Iran, lansând un apel la intensificarea eforturilor menite să ducă la o oprire durabilă a stării de război în regiunea Golfului Persic.

De asemenea, ţara din Golf a salutat rolul de mediator jucat de Pakistan şi a subliniat importanţa intensificării eforturilor pentru găsirea unor soluţii susceptibile să pună capăt crizei şi să ducă la o oprire durabilă a stării de război şi a actelor de ostilitate în regiune.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat că se va deplasa miercuri în regiunea Golfului Persic pentru a discuta cu ţările partenere despre garanţia că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă permanent după acordul de încetare a focului temporară între SUA şi Iran.

Salut acordul de încetare a focului convenit în cursul nopţii, ce va aduce un moment de relaxare regiunii şi lumii. Împreună cu partenerii noştri trebuie să facem tot ce putem pentru a sprijini această încetare a focului, a o transforma într-un acord durabil şi a redeschide strâmtoarea Ormuz, a declarat Starmer. Vizita sa în regiunea Golfului Persic fusese planificată înainte de anunţul privind încetarea temporară a focului între SUA şi Iran.

Mesajul Germaniei și Ucrainei

Guvernul german a salutat miercuri acordul convenit de Washington şi Teheran. Obiectivul acum trebuie să fie negocierea unei încheieri durabile a războiului în următoarele zile. Acest lucru poate fi realizat numai prin canale diplomatice, a subliniat cancelarul Friedrich Merz.

Şi Ucraina a salutat anunţul privind încetarea ostilităţilor între SUA şi Iran timp de 14 zile şi deblocarea strâmtorii Ormuz.

Ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha a cerut pe platforma X ca Washingtonul să dea dovadă de aceeaşi hotărâre şi pentru stoparea războiului dus de Rusia contra Ucrainei. Hotărârea americană funcţionează. Credem că este timpul pentru hotărâre pentru a forţa Moscova să înceteze focul şi să pună capăt războiului său împotriva Ucrainei, a scris Sîbiha.

Comunicatele transmise de Japonia și Coreea de Sud

Cel mai important lucru este să fie luate măsuri concrete pentru a dezamorsa situaţia, în special pentru a garanta securitatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz, a subliniat Minoru Kihara, purtător de cuvânt al guvernului japonez.

Japonia este al cincilea importator de petrol din lume. Aproximativ 93% din importurile sale de petrol tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Ministerul de Externe sud-coreean a declarat într-un comunicat că guvernul de la Seul speră că negocierile între cele două părţi îşi vor atinge scopul şi că în cel mai scurt timp pacea şi stabilitatea vor fi reinstaurate în Orientul Mijlociu.

Seulul speră că libertatea şi securitatea navigaţiei tuturor navelor, inclusiv celor ale Coreii de Sud, în strâmtoarea Ormuz vor fi garantate rapid.

Australia avertizează că prelungirea războiului ar avea un impact sporit asupra economiei mondiale

Canberra a salutat încetarea focului temporară anunţată de SUA şi Iran, avertizând însă că prelungirea războiului ar avea un impact sporit asupra economiei mondiale şi costurile umane ar fi ridicate.

Vom continua să le cerem tuturor părţilor să respecte dreptul internaţional umanitar şi să protejeze viaţa civililor, a declarat biroul premierului australian Anthony Albanese.

Deşi aceasta este o veste încurajatoare, rămân multe de făcut în zilele următoare pentru a garanta o încetare a focului durabilă. În zilele şi săptămânile care vin, Noua Zeelandă va sprijini toate eforturile menite să pună capăt definitiv şi durabil acestui conflict, a reacţionat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe neo-zeelandez, Winston Peters, notează Agerpres.