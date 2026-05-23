Cel puțin 82 de mineri morți după o explozie într-o mină de cărbune din China

Cel puțin 82 de mineri şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul Chinei, conform unui bilanţ provizoriu făcut public de televiziunea de stat CCTV, citată de France Presse.

BREAKING : Gas Explosion at Liushenyu Coal Mine in China's Shanxi Province Leaves 8 Dead, Dozens Trapped



247 de mineri se aflau în mină

În total, 247 de mineri se aflau sub pământ în mina Liushenyu atunci când accidentul s-a produs vineri seara (ora Chinei), a detaliat anterior agenţia oficială de presă Xinhua.

Nouă persoane sunt date dispărute în continuare, a relatat CCTV.

Președintele Chinei, apel la mobilizare

Preşedintele chinez Xi Jinping ceruse anterior mobilizarea „tuturor mijloacelor” pentru îngrijirea răniţilor şi investigaţii aprofundate asupra incidentului.

Xi a subliniat că „toate regiunile şi departamentele trebuie să tragă învăţăminte din acest accident, să rămână constant vigilente în materie de securitate la locul de muncă (...) şi să prevină şi să stopeze hotărât apariţia accidentelor majore şi a catastrofelor”, a adăugat agenţia oficială de presă.

Echipe de salvare sosite la fața locului, China, 23 mai

Câteva ore mai devreme, Xinhua relatase că persoane prinse sub pământ se aflau într-o „stare critică” şi precizase că nivelurile de monoxid de carbon, un gaz toxic şi inodor, depăşiseră un prag limită în mină vineri.

Această mină de cărbune se află la 500 de kilometri sud-vest de Beijing, în provincia Shanxi, un important centru al exploatării cărbunelui în China.

Puterea asiatică este principalul emiţător mondial de CO2, precum şi cel mai mare consumator de cărbune, resursă pe care o consideră o soluţie sigură în faţa aprovizionării intermitente cu energie regenerabilă.

Siguranţa în minele chineze s-a îmbunătăţit în ultimele decenii, la fel ca acoperirea mediatică a incidentelor majore, multe dintre ele fiind odinioară trecute cu vederea. Dar accidentele rămân frecvente într-un sector în care protocoalele de securitate sunt adeseori laxe, notează Agerpres.

