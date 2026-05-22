Plata pensiilor românilor din luna iunie ar putea avea o mică întârziere
Data publicării: 22 Mai 2026

Plata pensiilor românilor din luna iunie ar putea avea o mică întârziere
Autor: Ioan-Radu Gava

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
Pensiile a milioane de români ar putea ajunge cu o scurtă întârziere în iunie, ca urmare a zilelor libere de la începutul lunii.

Plata pensiilor pentru milioane de români ar putea întârzia în luna iunie. Acest lucru este cauzat de sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului, 1 Iunie, care este zi liberală legală. Banii vor ajunge la toți beneficiarii, dar cu o mică întârziere.

Ziua de 1 Iunie coincide în acest an cu a doua zi de Rusalii. Ambele sunt sărbători legale, în care majoritatea instituțiilor de stat, dar și unele bănci, nu lucrează.

Prin urmare, pensionarii care primesc pensiile în numerar, de la factorii poștali, pot primi banii mai târziu decât de obicei. Livrarea pensiilor va fi decalată pentru că luni, 1 iunie, este zi nelucrătoare.

CITEȘTE ȘI                -               Cât este pensia medie în România. Date oficiale de la Casa Națională de Pensii

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opțiunea pensionarului:

  • la domiciliul/reşedinţa pensionarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia
  • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie

