Cât este pensia medie în România. Date oficiale de la Casa Națională de Pensii
Data publicării: 16 Mai 2026

Cât este pensia medie în România. Date oficiale de la Casa Națională de Pensii
Autor: Bogdan Bolojan

pensie-majorare-adrian-negrescu_71583200 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Statul a plătit într-o singură lună peste 13 miliarde de lei pentru pensii, în timp ce pensia medie la nivel național a ajuns la 2.783 de lei.

Potrivit statisticilor centralizate de CNPP, în luna aprilie 2026 erau înregistrați 4.682.638 de pensionari, cu 1.836 mai puțini comparativ cu luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la aproape 13,032 miliarde de lei.

Cei mai mulți români pensionați sunt cei ieșiți la pensie pentru limită de vârstă. În această categorie se află 3.781.627 de persoane, dintre care peste 2,1 milioane sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.114 lei, peste media generală la nivel național.

În schimb, situația pensionarilor proveniți din agricultură rămâne dramatică. Cei 519.153 de pensionari care au lucrat în acest sector au primit o pensie medie de doar 715 lei, de aproape patru ori mai mică decât media națională.

Pensiile de invaliditate rămân la un nivel foarte scăzut

Datele oficiale mai arată că 391.661 de persoane au primit pensie de invaliditate în aprilie 2026, valoarea medie fiind de 1.084 de lei. Dintre aceștia, aproape 46.000 de persoane sunt încadrate în gradul I de invaliditate, iar pensia medie pentru această categorie a fost de numai 947 de lei.

În același timp, 62.287 de români beneficiau de pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei.

Conform CNPP, pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 446.972 de persoane, iar valoarea medie a acesteia s-a ridicat la 1.510 lei.

La polul opus, doar 91 de pensionari mai figurau ca beneficiari de ajutor social, suma medie primită fiind de 540 de lei.

