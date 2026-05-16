Bărbat dispărut în urmă cu o săptămână, găsit mort în râul Jiu

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din oraşul Rovinari, dat dispărut de familie pe 6 mai, a fost găsit decedat sâmbătă, în râul Jiu, în zona localităţii Drăguţeşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Potrivit sursei citate, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizaţi sâmbătă dimineaţă cu privire la faptul că, pe râul Jiu, în zona localităţii Drăguţeşti, a fost observat trupul unei persoane plutind pe apă.

Bărbatul dispăruse pe data de 11 mai

"La faţa locului s-au deplasat poliţişti, împreună cu echipaje specializate, fiind identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 59 de ani, din Rovinari. Din verificările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că bărbatul fusese dat dispărut de către familie la data de 11 mai a.c., acesta plecând voluntar de la domiciliu la data de 6 mai", a transmis IPJ Gorj.

Potrivit informaţiilor făcute publice de Poliţia Română pe data de 11 mai, bărbatul domiciliat în Rovinari plecase în mod voluntar de la domiciliu.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul, conform Agerpres.

