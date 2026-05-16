Accident grav pe Autostrada Moldovei. A fost solicitat și elicopterul SMURD - FOTO

Un accident rutier grav, în care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs pe DN1D de la Albești Paleologu. A fost solicitat și elicopterul SMURD. În zonă, traficul este blocat complet, pentru efectuarea intervenției și a cercetărilor la fața locului. Elicopterul SMURD a aterizat deja pentru preluarea victimelor.

Se pare că o femeie a rămas blocată în unul dintre autoturisme, prezentând traumatism cranio-cerebral și stare de confuzie, potrivit relatărilor din presa locală. Unele surse raportează faptul că în total ar fi vorba despre cinci victime.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului intervin echipaje de stingere și SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, Detașamentului 1 Ploiești și Detașamentului 2 Ploiești. În total, la fața locului ar acționa 2 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de Terapie Intensivă mobilă.

Imagine cu accidentul de pe DN1D de la Albești Paleologu. Foto: DRDP Buzău