Declaraţia medicului Herman Berkovits vine în contextul unei întrebări a lui Bogdan Chirieac cu privire la modul în care se va termine conflictul cu Iran.

"Pentru noi sunt importante acele 460 kg de uraniu din Iran. Ei ne ameninţă şi azi cu nimicirea. Deşi sunt terminaţi în mare parte, se consideră mari victorioşi. Ei trăiesc foarte greu, dar au acele 460 kg de uraniu, care pentru noi reprezintă un mare pericol. Dacă Doamne fereşte rămâne acolo acel uraniu, pot face cel puţin 11 bombe atomice. Şi nu e sigur că vor fi trase numai spre Israel, pot fi trase şi spre Emiratele Arabe Unite şi spre toată lumea.

Citeşte şi Ministrul Justiţiei din Israel, Yariv Levin, impresionat de Cătălin Predoiu. A fost primit în biroul lui Nicolae Ceauşescu

Al doilea lucru foarte important pentru noi îl reprezintă şi rachetele balistice, de 400-500 kg, să nu se producă. Din fericire, aceste rachete sunt mai puţine astăzi, pentru că am reuşit să distrugem acele uzine, fabrici, care le produceau.

"Partea de nord a Israelului trăieşte astăzi în frică"

Şi o altă problemă a noastră e legată de proxy, mai ales de Hezbollah. Ei şi astăzi atacă tot timpul în nordul Israelului, din Liban. Ei, în fond, conduc Libanul. Libanul vrea pace cu noi, au spus-o şi preşedintele şi prim-ministrul lor. Şi sunt discuţii în SUA pe tema asta, posibil că va fi o convorbire între domnul Netanyahu şi preşedintele Libanului. Dar Hezbollah se împotriveşte, pe ei nu îi interesează Libanul, ei fac ce vrea Iran. Astăzi, 10 km din Liban sunt cuceriţi de Israel. Suntem obligaţi să facem asta, ca să îndepărtăm rachetele. Acestea sunt de scurtă distanţă, iar cei care locuiesc în acea zonă a Israelului nu au timp să meargă la adăpost. Vorbim de o durată de timp de 20 de secunde până la un minut de la lansare până la impact. Este un timp foarte scurt. Nu sunt rachete de 400 kg, ca ale iranienilor, dar sunt de 100 kg, şi mai au şi drone. Din păcate, avem morţi, avem multe case distruse. Partea de nord a Israelului trăieşte şi azi într-o anumită frică.

Interesul nostru este să se termine cu proxy", a declarat dr. Herman Berkovits la DC News.