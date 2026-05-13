Data publicării: 13 Mai 2026

Autor: Dana Mihai

Cariera universitară a poetului Lucian Blaga este subiectul ediției de astăzi a emisiunii Cultura pentru toți.

Miercuri, 13 mai, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel
Cristea-Enache vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre universitarul Lucian
Blaga ( 1895-1961).

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr,
fiind autorul a peste 1000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile
sale și fiind inclus în Istoria critică a literaturii române. Editia a II-a, revăzuta si adăugită, a lui Nicolae
Manolescu.

Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere,
Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC
News din anul 2015, realizator și al emisiunii De Ce Citim, redactor la Luceafărul de dimineață și
redactor-șef adjunct la De Spiritu et Anima, revista Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul
acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=KAxlw5EHg2Y 

