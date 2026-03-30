DCNews Stiri Simularea la Matematică: Subiecte, dificultate și rezultate. Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, invitată la DC Edu
Data actualizării: 13:13 30 Mar 2026 | Data publicării: 13:10 30 Mar 2026

EXCLUSIV Simularea la Matematică: Subiecte, dificultate și rezultate. Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, invitată la DC Edu
Autor: Elena Aurel

examen scoala Sursa foto: Freepik, @tonodiaz

Prof. Nicoleta Agenna Ionescu, Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 30 martie, începând cu ora 20:00, prof. Nicoleta Agenna Ionescu, Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Simularea la Matematică, Evaluarea Națională. Subiecte, dificultate, abordări, rezultate 

Simularea la Matematică, Bacalaureat. Subiecte, dificultate, rezultate 

Matematica în gimnaziu

Matematica în liceu. Noile programe

Analfabetismul funcțional la Matematică (numeric). Cauze și soluții

Cum poate fi Matematica atractivă? Provocări didactice 

Manuale, culegeri, resurse digitale, Gazeta Matematică. Rolul profesorului

Inițiative, programe, concursuri în domeniul Matematicii

Rolul Matematicii în dezvoltarea gândirii și în evoluția personală 

Matematica în Era Tehnologiei Digitale și a Inteligenței Artificiale. Avantaje, riscuri, provocări

Emisiunea va fi transmisă luni, 30 martie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici, atât pe Facebook, cât și pe YouTube. 

Rămâneți alături de noi! 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DC EDU
sorin ivan
Nicoleta Agenna Ionescu
simulare Evaluare Națională 2026
simulare bac 2026
matematica
