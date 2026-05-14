DCNews Politica Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic" al premierului / VIDEO
Data publicării: 14 Mai 2026

EXCLUSIV Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Autor: Anca Murgoci

agerpres_19288056 Ilie Bolojan

Unde fuge Ilie Bolojan?

Unde fuge Ilie Bolojan de propriile conferințe de presă de la Guvern? Întrebarea trebuie altfel pusă de fapt: De ce nu organizează conferințe de presă la Palatul Victoria? Preferă mai degrabă studiourile de televiziune. De ce face acest lucru? L-am întrebat pe jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Ziaristul Răzvan Dumitrescu a criticat lipsa conferințelor de presă susținute de premierul Ilie Bolojan și a spus că diferența dintre declarațiile oficiale și realitatea economică ridică semne de întrebare cu privire la modul în care este construită imaginea actualei guvernări.

În cadrul emisiunii „Ce se întâmplă” de la DC News, Anca Murgoci, redactor-șef DC News, l-a întrebat pe Răzvan Dumitrescu cum vede faptul că Ilie Bolojan preferă interviurile, dar evită conferințele de presă.

„Cum vi se pare faptul că domnul Ilie Bolojan nu face conferințe de presă? La interviuri vine, că acolo e mai ușor”, l-a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News, pe jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„La conferința de presă trebuie să dai explicații tuturor. La conferința de presă nu stai față în față cu un singur jurnalist. Sunt foarte mulți jurnaliști care ridică mâna și fiecare are propria sa întrebare. Ba, mai mult decât atât, dacă tu răspunzi incomplet la întrebarea unui jurnalist, altul poate să-ți pună o contraîntrebare. Întrebarea lui poate fi exact contraîntrebarea care intră și mai adânc în subiect și să nu mai poți ocoli tema”, a zis jurnalistul Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii Ce se întâmplă.

Discuția a continuat într-o notă ironică, după ce Anca Murgoci a făcut referire la absența senatorului USR Ștefan Pălărie de la emisiune.

„V-ați gândit că poate domnul Ștefan Pălărie, senator USR, a fost la Metallica? Și poate acesta a fost un motiv bun să nu vină la emisiunea dumneavoastră?... Că Oana Gheorghiu a fost la Metallica, de exemplu”, a zis Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Oana Gheorghiu a fost la Metallica. Bun, fiecare e liber să participe la orice concert dorește. Domnul Bolojan, în schimb, cred că a avut concert în fiecare zi, la toate posturile de televiziune.

Dânsul, în momentul de față, având în vedere discrepanța dintre rezultatele economice, repet, nu sunt descoperiri de presă, sunt comunicate oficiale, sunt instituții ale statului, în momentul în care ai asemenea discrepanțe și compari cu declarațiile și retorica pe care o au oficialii guvernamentali, inclusiv domnul prim-ministru, te gândești că această guvernare e bazată doar pe percepție, e o guvernare de PR. N-are legătură cu baza, cu fundamentele”, a zis Răzvan Dumitrescu la DC News.

