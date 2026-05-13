Fostul șef ADR, dat afară și înlocuit de consilierul Oanei Gheorghiu, acuzații grave: Vicepremierul căuta ”soluții” pentru germanii de la Schwarz

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, îi aduce acuzații grave vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce a fost înlocuit în funcție. Susținut de Marcel Ciolacu în 2022, în timpul premierului Nicolae Ciucă, Dragoș Vlad și-a încheiat mandatul la 1 mai 2026. A fost acuzat de gestiune frauduloasă în legătură cu PNRR. În locul lui a venit Aurel-Cătălin Giulescu, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Oana Gheorghiu, unde era numit din aprilie.

Irineu Darău a cerut demiterea lui Dragoș Vlad: Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă

După demiterea lui Dragoș Vlad, ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, printre altele, că nu se mai putea continua ”cu frâna de mână trasă în digitalizarea României”.

”În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct. (...) Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la cloudul guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă” este o parte din mesajul lui Irineu Darău.

Vicepremierul se interesa de soluții pentru compania Schwarz

Astăzi, la Antena 3 CNN, Dragoș Vlad a avut o intervenție telefonică, în timpul căreia a făcut acuzații grave la adresa vicepremierului, confirmând mail-uri primite de la Oana Gheorghiu, în calitate de vicepremier, prin care aceasta solicita ADR-ului ”soluții” cu privire la o companie privată, respectiv Schwarz, care operează cunoscutele branduri Lidl și Kaufland.

”Prima parte a fost de cunoaștere și de prezentare a companiei, unde au participat Oana Gheorghiu, Darău, consilierul lui Darău și consilierul lui Gheorghiu, actualul președinte ADR, colegi de la STS, eu împreună cu secretarul general ADR și membri din afara Guvernului. Vorbim de întâlnirea de pe 19 ianuarie” descrie Dragoș Vlad prima interacțiune cu privire la compania Schwarz, în intervenția de la Antena 3 CNN. Prezent a fost și reprezentantul Schwarz, spune fostul șef al ADR, ulterior. Discuțiile nu au fost despre contracte, ci ”despre posibilitatea de a avea alături, în procesul de transformare digitală, această companie, în contextul administrării infrastructurii de cloud și al migrării. Erau curioși de modul în care reușim să administrăm această infrastructură de cloud, iar sentimentul era că suntem în inferioritate, părerea mea personală” a mai spus Dragoș Vlad.

Compania Schwarz a picat la momentul oportun

El mai spune că nu a primit sugestii direcții pentru a găsit un proiect pentru respectiva companie, dar consideră că aceasta ar fi fost direcția: ”O sugestie directă nu, însă discuția a avut loc după atacul cibernetic asupra Ghiseul.ro, de la începutul lunii ianuarie, când au existat probleme în momentul în care utilizatorii se logau pe platformă”.

”Puteți spune că au fost presiuni să dați contracte către Schwarz?” a fost el întrebat, la care a răspuns: ”Nu cu subiect și predicat, însă scopul întâlnirii a fost pe ideea că nu suntem capabili să gestionăm cloudul și că nu suntem capabili să gestionăm o situație de criză de acest gen”.

Recția Oanei Gheorghiu

”Demersul de a transmite către unele instituții o întrebare privind eventuale nevoi sau domenii de interes nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune.

În ceea ce priveşte insinuarea unei legături între acest subiect şi organizația Dăruieşte Viaţă, ea este complet lipsită de temei. Pentru construcţia primului spital ridicat în România exclusiv din donații private au contribuit peste 10.000 de companii, iar Kaufland este doar una dintre acestea.

A sugera că acest fapt ar avea vreo legătură cu un demers instituțional de digitalizare este o speculație complet nefondată” a reacționat Oana Gheorghiu.

În 10 mai, premierul Ilie Bolojan se întâlnea, la Palatul Victoria, cu Gerd Chrzanowski, directorul executiv al Schwarz Group, discutând oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România, precum și promovarea producătorilor români pe piețele europene, a transmis atunci Guvernul.