Subcategorii în Politica

DCNews Politica Trădări la votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Csoma Botond (UDMR): Se pot face șmecherii. Am văzut în urne aspirină, gumă de mestecat
Data actualizării: 19:39 29 Apr 2026 | Data publicării: 18:37 29 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

vot motiune de cenzura parlament Vot în Parlament pentru moțiunea de cenzură. Sursa foto: Agerpres

Deși crede că sunt șanse mari ca moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan să treacă, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, nu este sigur dacă nu vor exista anumite „trădări” în rândul celor două formațiuni politice.

Reprezentantul UDMR, Csoma Botond, crede că moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD va întruni numărul necesar de voturi pentru căderea Guvernului Bolojan, dar inițiativa nu va fi lipsită de „emoții”.

Citește și: • Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan

Csoma Botond: Nu e sigur, dar asta cred: Guvernul va pica săptămâna viitoare

„Toate părțile implicate în acest conflict politic încearcă să adune, să strângă o majoritate. Nu știu exact cum va fi, dar cred că PSD și AUR vor reuși să aibă 233 de voturi. Nu e sigur, dar asta cred. Și Guvernul va pica săptămâna viitoare, din păcate. Probabil asta se va întâmpla”, a declarat Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.

Gumă de mestecat sau aspirină în urna de vot

El a spus, însă, că se pot regăsi, printre voturile parlamentarilor AUR și PSD împotriva moțiunii, și „trădări”, dar și alte metode de a „fenta” votul: prin introducerea unei gume de mestecat sau a unei aspirine în urnă, în locul bilei.

„Pot exista, sigur, în ultimele momente trădări, pentru că la un vot secret una e semnătura, alta e să ai și votul secret. La votul secret se mai pot face și șmecherii, am asistat de multe ori la episoade similare în Parlament. Și cu votul la vedere am văzut în urne aspirină, gumă de mestecat. Chiar s-a întâmplat acest lucru. Și cu bilele la vedere se poate fenta votul.

Mi-am pus întrebarea dacă toți parlamentarii PSD și AUR vor respecta deciziile de partid. Probabil că da, dar ar putea exista posibilitatea ca unii să nu voteze după cerința conducerii”, a mai punctat acesta.

PSD, emoții în fața votului pentru căderea Guvernului Bolojan?

Liderul deputaților UDMR a mai spus că miza PSD-ului în privința votului pentru moțiunea de cenzură va fi foarte mare, întrucât social-democrații pot ajunge într-o „situație foarte dificilă din punct de vedere politic” în cazul în care inițiativa nu întrunește numărul necesar de voturi. 

„Pentru PSD ar fi mult mai ușor ca Bolojan să-și dea demisia înaintea moțiunii, n-ar mai exista nicio emoție pentru PSD, pentru că, dacă nu vor reuși să adune 233 de voturi, va fi o situație foarte dificilă din punct de vedere politic pentru ei. Ar fi o situație neplăcută. Ar fi mai facil ca domnul Bolojan să-și dea demisia, dar eu nu cred că se va întâmpla acest lucru”, a mai spus acesta, miercuri, la Digi24.

Pe data de 5 mai, marțea viitoare, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.

