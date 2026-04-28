Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan

Moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD va fi votată în Parlament fără probleme, consideră analistul Bogdan Chirieac, punctând care sunt, de fapt, principalele probleme importante în actuala criză politică.

Bogdan Chirieac: Probleme serioase după trecerea moțiunii

„E clar că moțiunea o să treacă. Domnul Ilie Bolojan, la fel ca mulți alți prim-miniștri dinaintea sa, au crezut că sunt veșnici în acel post. E probabil o bacterie în Palatul Victoria... Când ajungi premier, ai impresia că nu mai poți fi dat jos, deși, până la urmă, e un calcul simplu. Aritmetic, Parlamentul poate da jos un premier, când are majoritate.

Deci singura întrebare acum este: 'Ce facem după 5 mai?' Cu fiecare oră care va trece după ce o să cadă Ilie Bolojan, până la numirea unui nou premier și crearea unei noi majorități pro-europene, România va avea niște dificultăți îngrozitoare. Acesta este singurul cuvânt posibil: îngrozitoare. E vorba despre finanțare, despre toate problemele privind programele europene, de atragere a banilor europeni. Toate acestea ne vor cădea în cap foarte repede”, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la B1TV.

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, din nou la aceeași masă?

Bogdan Chirieac nu exclude ca președintele Nicușor Dan să reușească să aducă liderii actualei coaliții de guvernare, din nou, la aceeași masă. Mai mult, ar putea apărea, în perioada următoare, noi formațiuni politice: „Nu există altă soluție. Am informații din ambele partide, PSD și AUR, că nu vor face o guvernare împreună. S-ar putea să apară și partide noi în această situație. Nu sunt motive de fericire și nici nu sunt personaje pozitive, cu toată dragostea...”, a mai spus analistul politic.

Deși PSD și AUR au strâns un număr suficient de semnături pentru a dărâma Guvernul Bolojan, Bogdan Chirieac consideră că momentul ales este unul „foarte prost”: „Nu văd niciun câștigător, ci doar pierzători. Momentul pentru introducerea moțiunii de cenzură a fost foarte prost ales din toate punctele de vedere”.

Când trebuia PSD să acționeze, de fapt, împotriva lui Ilie Bolojan

„Nici cu Bolojan nu se putea rămâne... Dar trebuia să rămână până în septembrie, când se termina PNRR-ul, așa cum e el, ciumpăvit. Pierdem câteva miliarde de euro pentru că nu am avut capacitatea administrativă pentru a lua banii respectivi - ăsta este adevărul. Dar să pierzi miliarde de euro pentru că acum ai introdus moțiunea nu e în regulă.

De acord că Bolojan n-a avut un program economic și a schilodit mediul privat din România, dar domnul Grindeanu și PSD-ul își puteau da seama de situația asta în octombrie 2025 și să spună: 'Nu se poate cu omul ăsta!'”, a mai spus Bogdan Chirieac.

