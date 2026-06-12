Tragedie pe o autostradă din Ungaria: 7 moldoveni au murit după ce microbuzul în care se aflau s-a izbit într-un camion. Maia Sandu, mesaj

Accident grav în Ungaria. Sursa foto: Agerpres

Șapte cetățeni ai Republicii Moldova și-au pierdut viața și alți doi au fost răniți într-un grav accident rutier produs vineri, pe o autostradă din vestul Ungariei, în urma unei coliziuni în lanț între un microbuz și un camion.

Două accidente rutiere grave au avut loc astăzi, 12 iunie, pe o autostradă în vestul Ungariei. Coliziunea care a implicat un camion şi un microbuz, ambele înmatriculate în Republica Moldova, a dus la decesul a șapte persoane și rănirea altor două.

Firul evenimentelor

În dimineața de vineri, în jurul orei 04:30 (05:30, ora României), un camion a intrat în coliziune cu un vehicul, accident care a dus la moartea șoferului care conducea camionul

Apoi, în jurul orei 05:10 (06:10, ora României), un microbuz în care se aflau nouă persoane a intrat în coliziune cu un alt vehicul de mare tonaj, oprit din cauza condițiilor de trafic generate de accidentul anterior, a anunțat poliția. Șapte dintre pasagerii microbuzului au murit pe loc, iar doi au fost răniți.

Accident grav în Ungaria, 12 iunie 2026

Maia Sandu: „Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor cetățenilor decedați în accidentul rutier. Aceasta a declarat că instituțiile din Republica Moldova sunt în contact permanent cu autoritățile maghiare și depun toate eforturile pentru a oferi asistența necesară.

„Am aflat cu multă tristețe despre accidentul produs astăzi în Ungaria, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața iar alte două au fost grav rănite.

Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți recuperare grabnică. Instituțiile responsabile ale țării noastre sunt în contact permanent cu autoritățile maghiare și depun toate eforturile pentru a oferi asistența necesară”, a scris Maia Sandu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Peter Magyar, mesaj pentru familiile victimelor

Cele două coliziuni au avut loc vineri dimineaţa, în apropierea oraşului Györ. După tragicul accident, premierul Peter Magyar a transmis, de asemenea, condoleanțe familiilor victimelor.

„În numele guvernului, transmit sincere condoleanțe familiilor a opt cetățeni străini care au murit în accidentul de pe autostrada M1 în zori. Le dorim însănătoșire grabnică celor răniți!”, a scris Peter Magyar, pe pagina sa de Facebook.