Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier

Deși amendamentele au trecut fără probleme în buget, conflictul dintre PSD și PNL nu doar că nu s-a stins, ci pare să intre într-o nouă etapă, mult mai tensionată. În culise, se conturează noi scenarii privind debarcarea premierului Ilie Bolojan, posibil imediat după sărbătorile de Paște, potrivit surselor România TV. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

"Eu cred că schimbarea lui Bolojan nu este posibilă"

"Avem mesajul guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu, dat ieri, pe care ar trebui să-l citim cu atenție, a spus Chirieac. Guvernatorul avertizează că trebuie luptat pentru scăderea deficitului. A spus multe lucruri. Printre ele, a spus că ar fi un lucru rău să se rupă actuala coaliție. Eu cred că acest mesaj nu vine dintr-o convingere politică, pentru că Mugur Isărescu este singura minte economică limpede în această țară, într-o poziție cheie, ca să spunem așa. De aceea, eu cred că schimbarea lui Bolojan nu este posibilă. Gândiți-vă că, în luna martie, guvernul nu a putut să se împrumute la nicio bancă din România. Dacă și finanțarea externă îți pică, atunci țara intră în haos”, a spus Chirieac.

Ce alt lider politic ar fi credibil în fața Bruxelles-ului, ce alt premier ar convinge Comisia, finanțatorii, că reformele vor continua, chiar dacă e schimbat Bolojan, a fost întrebat Chirieac ?

Analistul politic a avansat numele ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. ”Nu contest imaginea externă a lui Cătălin Predoiu. Este politicianul român cu cea mai bună imagine externă, a spus Chirieac. El ar putea fi acceptat ca premier de către Bruxelles, numai că nu știu dacă el ar accepta, în acest moment, această situație”.

De ce, a fost întrebat de către Silviu Mănăstire? ”Pentru că Bolojan a dus România în pragul încetării de plăți, a explicat Chirieac. Dacă PSD face această mișcare acum, toți trompetiștii 'de la noi', de la USR, vor începe să zică: 'Vedeți ce s-a întâmplat? PSD a trădat țara, l-a schimbat pe Bolojan și uite că s-a ales praful'.

Mai degrabă, PSD ar trebui să aștepte, sigur un scenariu nefericit, ca să se rupă pisica în două, și să nu poată folosi nimeni acestă strategie de comunicare, prin care lipsa de reformă în statul român a lui Ilie Bolojan a fost pusă în cârca PSD-ului. A folosit-o și premierul, și distinsa mamă a domnului Bolojan a spus-o. A zis că nu a putut să reducă cheltuielile, că s-a opus PSD-ul, cu toată dragostea și simpatia pentru mama dânsului", a explicat Bogdan Chirieac.

Planurile PSD și PNL

Semnale de la Cotroceni

Semnalele vin inclusiv de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că susținerea pentru actualul premier nu este una personală, ci depinde strict de majoritatea parlamentară. Întrebat direct despre o eventuală schimbare a prim-ministrului, șeful statului a sugerat că actuala coaliție ar putea continua și fără Bolojan, trimițând un mesaj clar atât către PSD, cât și către PNL.

Planul liberalilor. Cătălin Predoiu e în cărți

În interiorul liberalilor, situația este la fel de fragilă. Tabăra anti-Bolojan este tot mai aproape de a controla votul din Biroul Politic Național. Într-o mișcare considerată de unii drept un test de forță, Bolojan a convocat o ședință a conducerii la Sibiu fără a comunica ordinea de zi. Miza: un vot de încredere pentru menținerea sa în funcția de premier. Condițiile însă sunt dure - susținere totală sau ieșirea PNL de la guvernare. Pe scurt, un ultimatum.

În paralel, o parte din liberali negociază deja un scenariu alternativ: menținerea la guvernare alături de PSD, UDMR și grupul minorităților, dar fără USR și fără Bolojan. Pentru funcția de premier este vehiculat numele ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

PSD joacă pe mai multe fronturi

Și PSD joacă pe mai multe fronturi. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu ar susține o strategie similară: continuarea guvernării fără Bolojan și fără USR. Oficial, partidul urmează să anunțe săptămâna viitoare rezultatul unei consultări interne privind rămânerea la guvernare, însă direcția pare deja stabilită.

Dacă premierul nu își dă demisia, social-democrații ar pregăti un plan radical: demisia în bloc a miniștrilor PSD. O astfel de mișcare ar duce automat la căderea Guvernului. Executivul ar continua interimar timp de 45 de zile, perioadă în care Bolojan ar fi obligat să ceară din nou votul Parlamentului pentru a rămâne în funcție - un scenariu în care șansele sale sunt minime.

Strategia are și o miză juridică importantă. Conform unei decizii a Curții Constituționale, un premier demis nu mai poate fi desemnat din nou pentru formarea unui guvern. Precedentul invocat este criza din 2021, când Cabinetul condus de Florin Cîțu a căzut după demisia miniștrilor USR. Deși guvernul a rămas interimar, Cîțu nu a mai fost propus ulterior ca premier.

În acest context, surse politice susțin că, odată pierdută funcția de prim-ministru, Bolojan ar putea fi înlăturat și de la conducerea PNL. Scenariile de final sunt la fel de radicale: fie împinge partidul în opoziție pentru a forța PSD să guverneze cu AUR, fie în cazul unui eșec , ar putea încerca formarea unui nou proiect politic, alături de USR.