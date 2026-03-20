Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea

”O să mai vedem” spune președintele Nicușor Dan despre continuarea actualei formule guvernamentale.

”Suntem într-o situație mai bună acum, decât eram de dimineață, să privim partea plină a paharului” a afirmat, râzând, președintele Nicușor Dan, referindu-se la rezolvarea neînțelegerilor pe bugetul de stat al României pe 2026.

Cu privire la rămânerea lui Ilie Bolojan în scaunul de premier, dacă-l sprijină în continuare, președintele Nicușor Dan a răspuns că sprijinul pentru un prim-ministru nu vine de la președintele țării, ci de la majoritatea parlamentară: ”Președintele este cel care îl numește pe premier, dar sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. Îmi doresc ca această majoritate să continue mult timp de acum încolo, dar vom mai vedea”. Mai târziu, a precizat: ”Aceasta este configurația parlamentară pe care românii au dat-o, iar cu această configurație mergem înainte”

În această perioadă incertă, președintele Nicușor Dan a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate: ”Este ultimul lucru la care ar trebui să ne gândim: o perioadă de instabilitate”.

El a mai spus că ”ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede și ca zgomotul public să fie mai mic, dar vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge totuși la un consens, iar România progresează”.

Redăm, integral, întrebările și răspunsurile pe acest subiect:

Jurnalist: Ați spus, deja ieri dimineață, că cele patru partide pro-europene sunt condamnate să guverneze împreună. Cu toate acestea, având în vedere ultimele evenimente din coaliție, luați în calcul scenariul în care s-ar putea ajunge la rotativă cu un alt premier decât Ilie Bolojan, sau Prim-ministrul pe care dumneavoastră l-ați desemnat anul trecut are în continuare sprijinul dumneavoastră până în 2027?

”Îmi doresc ca majoritatea parlamentară să continue, dar o să mai vedem”

Președintele Nicușor Dan: În primul rând că suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul Prim-ministru - evident, Președintele este cel care îl numește, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem.

Jurnalist: Sorin Grindeanu a invocat săptămâna aceasta scenariul alegerilor anticipate. Dumneavoastră excludeți în continuare o astfel de situație? Știm că procedura e foarte complicată, dar, fiind invocat acum scenariul, cum vedeți o astfel de situație?

Președintele Nicușor Dan: Da, eu îl exclud. Bineînțeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate.

”Se ajunge la un consens și România progresează”

Jurnalist: Un follow-up tot legat de coaliție și legat de dezbaterile din Parlament astăzi legate de buget. Premierul Ilie Bolojan a spus că „dacă nu-i cunoșteam pe vorbitor, nu știam cine este la guvernare și cine este în opoziție”, vorbind despre dezbaterile din Parlament. Ce șanse credeți că are Coaliția, chiar dacă ați spus astăzi că acele patru partide pro-europene trebuie să continue împreună, sunt condamnate să continue împreună.

Președintele Nicușor Dan: Bineînțeles că noi toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spațiul public să existe și exemple de lucruri bune pe care miniștrii le fac, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administrație, cum au fost la sfârșitul anului trecut așa-numita Ordonanță Trenuleț, și așa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens și, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configurației parlamentare pe care românii au dat-o, și cu această configurație mergem înainte.

Jurnalist: Și mențineți declarația anterioară pe care ați avut-o, că legați promulgarea bugetului de aplicarea referendumului privind Capitala?

Președintele Nicușor Dan: Da. În varianta plecată de la Guvern nu era, dar, cu amendamentele pe care știu că partidele s-au înțeles, referendumul este aplicat. Adică, ca să fiu și mai precis, referendumul are două componente. Impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul legii bugetului, și aici referendumul este aplicat în urma amendamentului, și mai este Codul Fiscal, dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm și la el, care se referă la taxe și impozite locale.