Daniel Băluță, după căderea Guvernului Bolojan: „Este momentul să avem un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor”

Daniel Băluță, președintele PSD București, a declarat că România are nevoie, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură de marți, de un executiv „care să lucreze pentru binele oamenilor”.
Daniel Băluță, președintele PSD București, a declarat, marți, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, că „România își continuă parcursul european, ferm și responsabil”.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide politice, ci despre români și despre viitorul României. Despre direcția în care alegem să mergem ca stat: spre o concentrare periculoasă a puterii în mâinile câtorva sau spre o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate”, a declarat Daniel Băluță.
De asemenea, primarul Sectorului 4 a spus că rezultatul de astăzi, din Parlamentul României, este unul „categoric”, care pune capăt unui model de guvernare „injust”.
„Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul. România se desprinde de un model de guvernare total injust, iar de acum înainte avem cu toții o responsabilitate majoră, aceea de a nu mai permite capturarea statului de către grupuri netransparente.
Este momentul să avem, la Palatul Victoria, un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor, cu transparență, responsabilitate și respect pentru fiecare român”, a mai declarat, marți, Daniel Băluță.
de Val Vâlcu