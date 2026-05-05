€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Politica Daniel Băluță, după căderea Guvernului Bolojan: „Este momentul să avem un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor”
Data publicării: 15:42 05 Mai 2026

Daniel Băluță, după căderea Guvernului Bolojan: „Este momentul să avem un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor”
Autor: Gabriela Ungureanu

daniel baluta lider psd bucuresti Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD București. Sursa foto: Agerpres

Daniel Băluță, președintele PSD București, a declarat că România are nevoie, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură de marți, de un executiv „care să lucreze pentru binele oamenilor”.

Daniel Băluță, președintele PSD București, a declarat, marți, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, că „România își continuă parcursul european, ferm și responsabil”.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament a fost despre români și viitorul României”

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide politice, ci despre români și despre viitorul României. Despre direcția în care alegem să mergem ca stat: spre o concentrare periculoasă a puterii în mâinile câtorva sau spre o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță: „Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul”

De asemenea, primarul Sectorului 4 a spus că rezultatul de astăzi, din Parlamentul României, este unul „categoric”, care pune capăt unui model de guvernare „injust”. 

„Mesajul transmis este categoric: Ilie Bolojan nu mai conduce Guvernul. România se desprinde de un model de guvernare total injust, iar de acum înainte avem cu toții o responsabilitate majoră, aceea de a nu mai permite capturarea statului de către grupuri netransparente.

Este momentul să avem, la Palatul Victoria, un guvern care să lucreze pentru binele oamenilor, cu transparență, responsabilitate și respect pentru fiecare român”, a mai declarat, marți, Daniel Băluță.

Citește și: Daniel Băluță: Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
psd
motiune de cenzura
guvernul bolojan
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni
Publicat acum 33 minute
Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 38 minute
Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 28 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close