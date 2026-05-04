George Simion, anunţul momentului despre moţiunea de cenzură. Trece sau nu trece?

După ce în ultimele zile, George Simion şi-a întrebat de mai multe ori susţinătorii pe reţelele sociale dacă moţiunea trebuie sau nu votată, liderul AUR a venit cu un mesaj clar cu doar o zi înainte de votul final.

"Nu vreau să vă ţin ascultătorii cu sufletul la gură. Moţiunea o să treacă. Mă bazez pe aritmetica politică, pe democraţie. PSD-ul, în urma votului din decembrie 2024, este primul partid în preferinţele românilor care au mers atunci la urne, noi suntem pe locul doi, şi asta ne oferă 99% şanse, prin reprezentarea parlamentară, că această moţiune va trece. Până acum, Guvernul Bolojan stătea în funcţie pentru că era susţinut de PSD.

În toate măsurile nefaste pentru români, în general pentru cetățenii vulnerabili. PSD-ul a fost acolo și l-a susținut pe Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei? Nu știu, nu e problema mea, însă nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atâta timp cât timp de 10 luni am fost critici. Am depus mai multe moțiuni de cenzură. Singurul lucru care s-a schimbat este faptul că PSD-ul nu mai susține această guvernare. Așa-zis pro-europeană", a declarat George Simion la Europa FM.

Simion: Nicuşor Dan, cel mai bun prieten al PSD-ului

George Simion a declarat că preşedintele Nicuşor Dan este acum "cel mai bun prieten al PSD" şi spune că acesta ar avea de onorat promisiuni făcute în campanie.

"Am respins în timpul campaniei electorale susţinerea pentru PSD în cazul în care am fi fost primul partid al ţării sau dacă aş fi fost preşedintele ţării. Preşedintele României nu este George Simion, este Nicuşor Dan. Nicușor Dan a făcut propriile afirmații, Nicușor Dan este cel mai bun prieten al PSD-ului astăzi. Dânsul este în postura de a se achita sau a nu se achita de promisiuni.

Eu vă spun că în timpul campaniei electorale, când te baţi pentru funcţia de preşedinte, spui ce vrei să faci. Dânsul a spus ce vrea să facă, eu am spus ce vreau să fac, nu sunt eu în postura de a fi preşedintele ţării şi de a mă achita de promisiunile făcute sau nefăcute", a punctat Simion.

Mai este PSD un partid corupt? Răspunsul lui George Simion

Preşedintele AUR a fost întrebat şi dacă îşi menţine declaraţiile conform cărora PSD este un partid corupt.

"Este evident acest lucru (n.r. PSD mai este un partid corupt). Nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecut și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă, repet, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o împreună cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea până marți, agenda politică este de a face ceea ce îmi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos", a mai spus George Simion.