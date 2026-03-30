Prețul carburanților, un nou set de măsuri. Anunț după ședința coaliției de guvernare
Data actualizării: 16:32 30 Mar 2026 | Data publicării: 16:30 30 Mar 2026

Prețul carburanților, un nou set de măsuri. Anunț după ședința coaliției de guvernare
Autor: Roxana Neagu

Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay Benzinărie/ pexels

PNL anunță un nou set de măsuri privind prețurile carburanților, în urma ședinței coaliției de guvernare.

”Coaliția de guvernare a analizat, în cadrul ședinței de astăzi, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

În acest context, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.

Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni” anunță PNL. 

