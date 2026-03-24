Subcategorii în Economie

DCNews Economie Limitarea adaosului comercial la combustibil poate duce la penurie, avertizează Adrian Negrescu: 50 de bani din 11 lei nu înseamnă nimic!
Data actualizării: 11:36 24 Mar 2026 | Data publicării: 11:21 24 Mar 2026

Limitarea adaosului comercial la combustibil poate duce la penurie, avertizează Adrian Negrescu: 50 de bani din 11 lei nu înseamnă nimic!
Autor: Iulia Horovei

pompa carburant pret criza energie adrian negrescu Preț carburanți/ Analistul economic Adrian Negrescu. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Economistul Adrian Negrescu nu vede cu ochi buni deciziile luate de Guvern în contextul crizei energetice cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, avertizând că limitarea adaosului comercial la carburanți ar putea duce, în curând, la penurie.

„Adaosul comercial pentru majoritatea jucătorilor din piață era, anul trecut, între 7 și 9%. Scăzut la jumătate înseamnă vreo 4%. Ce înseamnă 4% adaos comercial la un preț de 10 lei? Cam 50 de bani. Așa ar fi empiric făcut calculul efectul plafonării adaosului comercial la 4-5% pentru benzinari. Din punctul meu de vedere, 50 de bani în plus sau în minus la un preț de 10 lei al motorinei e aproape nimic, iar din această perspectivă cred că măsurile trebuiau să fie altele.

Ce ne arată declarațiile ministrului Energiei? Că n-au făcut un studiu de impact, dovadă că ieri, când a fost întrebat n.r. (Bogdan Ivan) care este rezultatul concret al acestor decizii, a evitat să răspundă, afirmând că n-are un glob de cristal în care să citească cum va evolua prețul. Asta arată că nu a fost făcut un studiu de impact și măsurile sunt luate pe genunchi. Și fără să se gândească la impactul economic al acestor decizii”, a explicat, marți, analistul economic Adrian Negrescu, la Digi24.

Adrian Negrescu, avertisment: Urmează o penurie

Mai mult decât atât, specialistul avertizează că o posibilă ieftinire la pompă va fi absorbită, în scurt timp, de scumpirile prețului barilului de petrol, în condițiile în care primează incertitudinile legate de războiul din Orientul Mijlociu.

Totodată, riscul măsurii luate de guvernanți poate determina penurie în perioada următoare, a mai avertizat Negrescu.

„Din păcate, totul depinde de evoluția prețului petrolului, iar acesta crește. Altfel spus, 50 de bani în plus sau în minus la prețul carburanților - care tinde să crească spre 11 lei/litru pentru motorina premium - nu înseamnă aproape nimic. Trebuiau găsite alte soluții.

Această decizie a limitării adaosului comercial ar putea aduce penurie de carburanți în România. Cine va mai fi dispus să importe motorină și benzină în condițiile în care statul îi taie jumătate din adaosul comercial?! Și atenție! La adaosul comercial luăm în calcul și cheltuielile cu salariile, cu funcționarea benzinăriilor, absolut totul! Îi taie, practic, cifra de afaceri semnificativ. E un semn mare de întrebare legat de impactul economic. E posibil să se întâmple, cum s-a întâmplat în Ungaria - unde s-a plafonat prețul - să asistăm la penurie de carburanți, adică să fie stații care să nu mai aibă motorină și benzină de vânzare. Se poate ajunge și la acest scenariu, dacă intervenim cu decizii administrative legate de business-ul unor companii”, a mai spus acesta.

Ce măsuri puteau fi luate în schimb

Adrian Negrescu este de părere că scăderea TVA-ului la carburanți sau o acciză variabilă ar fi fost măsuri mult mai potrivite pentru această criză energetică.

„Puteam monitoriza ceea ce se întâmplă în piață. Puteam face un lucru important: să reducem TVA-ul aferent prețului carburanților ori acciza - să venim cu una variabilă, în funcție de dinamica prețului. Se puteau lua multe decizii, în condițiile în care mai mult de jumătate din prețul pe care-l plătim la pompă este dat de taxele pe care le dăm statului. În loc să reducem taxele, noi încercăm să luăm decizii administrative legate de mediul de afaceri. Nu așa se rezolvă problemele. Cred că efectele vor fi negative. Mă aștept ca, în curând, ca urmare a acestei stări de criză, să ajungem la o raționalizare a consumului”, a mai avertizat Adrian Negrescu.

adrian negrescu
pret carburanti
criză energetică
