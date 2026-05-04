Euro atinge un nou record istoric: Câți lei costă, azi, un euro
Data publicării: 14:24 04 Mai 2026

Euro atinge un nou record istoric: Câți lei costă, azi, un euro
Autor: Iulia Horovei

euro (2) Bancnote euro. Sursa foto: Freepik, @wirestock

Cursul valutar a atins, luni, cel mai ridicat nivel din istorie, respectiv 5,199 lei/euro, în condițiile în care leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american și francul elvețian, potrivit datelor publicate de BNR.

Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1998 lei, în creştere cu 5,81 bani (+1,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1417 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Curs valutar BNR, 4 mai: Leul pierde teren și în fața dolarului american și a francului elvețian

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în creştere cu 4,11 bani (+0,93%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3965 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6670 lei, în creştere cu 8,49 bani (1,5%), faţă de 5,5821 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 653,2534 lei, de la 653,5585 lei, în şedinţa precedentă, notează Agerpres.

Citește și: Banca Centrală Europeană, semnal de alarmă: Riscurile legate de recesiunea din zona euro sunt „reale și justificate”

