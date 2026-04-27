DCNews Economie Proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri
Data publicării: 12:01 27 Apr 2026

Autor: Ioana Dinu

AFM finanțează proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri.

Cum funcționează programul și ce oportunități oferă pentru comunități și școli?


Educația de mediu nu mai este de mult doar un concept teoretic, ci o necesitate urgentă într-o societate tot mai afectată de poluare și schimbări climatice. În acest context, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vine cu un instrument concret de sprijin pentru organizațiile care vor să facă diferența: programul dedicat educației și conștientizării publicului privind protecția mediului.

Finanțare nerambursabilă pentru idei care contează


Prin acest program, ONG-urile din România au posibilitatea să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte care aduc educația ecologică mai aproape de oameni. De la campanii de informare și cursuri interactive până la aplicații digitale și activități în natură, inițiativele pot acoperi o gamă largă de intervenții cu impact real în comunitate.

 
Un avantaj major: finanțarea poate acoperi până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita a 500.000 de lei pentru fiecare proiect aprobat.

Cui se adresează programul


Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale care doresc să implementeze proiecte în parteneriat cu autorități locale sau unități de învățământ. Accentul cade pe educația tinerilor, astfel că proiectele trebuie să vizeze în proporție majoritară copii și adolescenți cu vârste între 6 și 18 ani.


 
  
Ce tipuri de proiecte sunt susținute


Programul finanțează inițiative care abordează teme esențiale pentru protecția mediului, precum poluarea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor și reciclarea, schimbările climatice, protecția biodiversității, utilizarea energiei regenerabile. Scopul este creșterea nivelului de conștientizare și schimbarea comportamentelor la nivel individual și comunitar.

Într-un context în care problemele de mediu devin din ce în ce mai vizibile, acest program oferă nu doar finanțare, ci și oportunitatea de a construi proiecte cu impact real. ONG-urile pot deveni actori-cheie în schimbarea mentalităților și în educarea unei generații mai responsabile.

Fie că este vorba despre campanii locale sau inițiative digitale, fiecare proiect finanțat contribuie la un obiectiv comun: un mediu mai curat și o societate mai conștientă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Ultima magie” prin care România poate salva miliardele din PNRR: Explicația lui Pâslaru / Ce a vrut să demonstreze PSD prin ieșirea din coaliție
Publicat acum 19 minute
PSD și AUR, moțiune de cenzură comună. Chirieac atenționează cu privire la „mișcările“ partidului lui George Simion
Publicat acum 23 minute
Dobânda mică nu înseamnă automat un credit online ieftin
Publicat acum 24 minute
Proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri
Publicat acum 44 minute
Jet2, easyJet, British Airways și Ryanair ar putea fi nevoite să anuleze zboruri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 52 minute
PSD și AUR depun o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Update: George Simion, precizări
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
 
