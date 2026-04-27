Proiecte de educație de mediu pentru ONG-uri

Cum funcționează programul și ce oportunități oferă pentru comunități și școli?



Educația de mediu nu mai este de mult doar un concept teoretic, ci o necesitate urgentă într-o societate tot mai afectată de poluare și schimbări climatice. În acest context, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) vine cu un instrument concret de sprijin pentru organizațiile care vor să facă diferența: programul dedicat educației și conștientizării publicului privind protecția mediului.

Finanțare nerambursabilă pentru idei care contează



Prin acest program, ONG-urile din România au posibilitatea să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte care aduc educația ecologică mai aproape de oameni. De la campanii de informare și cursuri interactive până la aplicații digitale și activități în natură, inițiativele pot acoperi o gamă largă de intervenții cu impact real în comunitate.



Un avantaj major: finanțarea poate acoperi până la 100% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita a 500.000 de lei pentru fiecare proiect aprobat.

Cui se adresează programul



Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale care doresc să implementeze proiecte în parteneriat cu autorități locale sau unități de învățământ. Accentul cade pe educația tinerilor, astfel că proiectele trebuie să vizeze în proporție majoritară copii și adolescenți cu vârste între 6 și 18 ani.







Ce tipuri de proiecte sunt susținute



Programul finanțează inițiative care abordează teme esențiale pentru protecția mediului, precum poluarea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor și reciclarea, schimbările climatice, protecția biodiversității, utilizarea energiei regenerabile. Scopul este creșterea nivelului de conștientizare și schimbarea comportamentelor la nivel individual și comunitar.

Într-un context în care problemele de mediu devin din ce în ce mai vizibile, acest program oferă nu doar finanțare, ci și oportunitatea de a construi proiecte cu impact real. ONG-urile pot deveni actori-cheie în schimbarea mentalităților și în educarea unei generații mai responsabile.

Fie că este vorba despre campanii locale sau inițiative digitale, fiecare proiect finanțat contribuie la un obiectiv comun: un mediu mai curat și o societate mai conștientă.