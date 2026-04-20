Nicio miză cu schimbarea lui Ilie Bolojan. Elena Cristian descrie un scenariu dramatic
Data actualizării: 15:58 20 Apr 2026 | Data publicării: 15:56 20 Apr 2026

Nicio miză cu schimbarea lui Ilie Bolojan. Elena Cristian descrie un scenariu dramatic
Autor: Tiberiu Vasile

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Analistul DC Business, Elena Cristian, avertizează că, indiferent de evoluțiile politice și posibila plecare a lui Bolojan, direcția fiscală rămâne neschimbată, fiind deja analizate noi scenarii de majorare a TVA.

Criza politică se acutizează la București, în condițiile în care PSD urmează să decidă dacă va cere oficial plecarea lui Ilie Bolojan, în timp ce PNL și USR pregătesc, pentru această seară, noi consultări. Ruptura dintre PSD și restul partidelor de guvernare devine tot mai evidentă, iar în culise sunt analizate variante de avarie - de la un guvern minoritar până la încercări de a convinge social-democrații să renunțe la o eventuală mișcare radicală. În paralel, Ilie Bolojan ar vrea să-și testeze sprijinul intern din nou, inclusiv prin vot intern, pe fondul conturării unui pol de dreapta, în viitor, în jurul său, alături de USR, REPER și Forța Dreptei, cu miză inclusiv pentru eventuale alegeri anticipate. Dincolo de aceste repoziționări politice, direcția economică pare deja stabilită. Analistul DC Business, Elena Cristian, subliniază că actuala agitație are mai degrabă o componentă de imagine, în timp ce măsurile fiscale promovate - majorări de TVA, taxe și impozite - vor rămâne în vigoare, indiferent dacă Bolojan va pleca sau nu, fără indicii clare de relaxare economică pe termen scurt. 

"Eu nu am văzut care ar fi mizele reale, în plan economic, ale acestei schimbări"

"Ne-a spus Nicușor Dan acum, astăzi, că nu se ia în calcul, în anul 2026, o scădere a procentului de TVA. A fost foarte clar din acest punct de vedere. A spus că bugetul a fost construit pe acel procent de TVA și că nici nu se pune problema să se întâmple asta în perioada următoare. Schimbarea premierului Bolojan este o decizie politică, dacă mă întrebați pe mine. Eu nu am văzut care ar fi mizele reale, în plan economic, ale acestei schimbări și cum ar putea să influențeze tot ce se întâmplă în acest moment. Ai creionat tabloul de la început, cu inflație, scumpiri record în UE, creștere economică care merge spre zero, deci în acest an e în scădere, consum scăzut, 61% dintre români spun că o duc mai greu financiar decât anul trecut, putere de cumpărare care a scăzut și concedieri pe bandă rulantă.

"Se fac tot felul de scenarii și calcule la Ministerul de Finanțe, cu încă o creștere de TVA"

Mă uitam acum pe lista companiilor mari, vorbesc de economia reală, privată, care au anunțat noi disponibilizări. Vorbim de desființări de sute de joburi, nu despre una sau două concedieri. Sigur, o să iasă un domn politician să-mi spună 'dar rata șomajului rămâne tot la 6%'. Rămâne pentru că există deficit de forță de muncă, plecări peste hotare și știm bine că nu reușesc să acopere multe proiecte de construcții care deja s-au contractat. Tabloul este unul dramatic în acest moment. Orice schimbare care va fi în perioada următoare va necesita o reașezare, o reașezare care va dura câteva luni, poate până la sfârșitul acestui an. Unii spun că se discută, în momentul de față, ce să facă. Nici măcar atât. Nu se discută, se fac tot felul de scenarii și calcule la Ministerul de Finanțe, cu încă o creștere de TVA. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat la combustibil. Au scăzut puțin accizele acolo, care nu înseamnă foarte mult din prețul final, și așa au lăsat-o. Dacă reduceau TVA-ul, puteam să simțim ceva în prețul de la pompă. Concluzia e că există o lipsă de strategie, de viziune și, mai ales, de interes. Acum e și mai rău, pentru că vorbim de un context internațional dramatic și o situație internă dezastruoasă", a explicat Elena Cristian.

acest articol reprezintă o opinie
