DCNews Stiri România, cele mai mari tarife la energie din UE. Elena Cristian, previziune pentru finalul anului 2026
Data publicării: 13:58 14 Apr 2026

România, cele mai mari tarife la energie din UE. Elena Cristian, previziune pentru finalul anului 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

Elena Cristian, analist DC Business

Pe măsură ce România se confruntă cu cele mai mari tarife la energie din UE, puterea de cumpărare a cetățenilor scade și previziunile economice pe termen scurt și mediu sunt tot mai pesimiste.

Subiectul creșterii prețurilor la energie a fost ridicat, marți, la România TV, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la o explozie a costului petrolului și gazelor naturale în toată lumea. Elena Cristian, analist DC Business, a precizat însă că problema României nu este cauzată doar de conflictul din Golful Persic, deși „cei care ne conduc pot să invoce contextul internațional și instabilitatea“.

„Noi vorbim despre tarife foarte mari la energie și gaze de aproape doi ani, vorbim despre paradoxul de a fi producător și a plăti cele mai mari tarife din UE, vorbim despre lipsa unei strategii pe termen lung și despre capacități de producție care au fost închise pe bandă, într-un exces de zel, în timp ce alte țări și-au văzut interesul“, a explicat Elena Cristian.

Analistul DC Business a precizat și că facilități de producție a energiei care puteau fi deschise de mult timp nu au fost puse în funcțiune.

„Sigur că putem invoca un context internațional, dar în același timp putem vorbi și de o lipsă de strategie, de viziune, de interes“, a punctat analistul DC Business.

Creșterea prețurilor la energie, în special la carburanți, va determina o reacție în lanț care se va materializa prin creșteri de prețuri la toate produsele din piață. În tot acest timp, puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă, a adăugat Elena Cristian.

Tarifele la energie vor mai crește în perioada următoare, fapt ce va determina creșteri de prețuri în lanț la toate produsele, la tot ceea ce plătește cetățeanul zi de zi. Va fi o scădere dramatică a puterii de cumpărare până la sfârșitul acestui an“, a precizat, la România TV, Elena Cristian, analist DC Business.

acest articol reprezintă o opinie
