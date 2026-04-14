România, cele mai mari tarife la energie din UE. Elena Cristian, previziune pentru finalul anului 2026

Subiectul creșterii prețurilor la energie a fost ridicat, marți, la România TV, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la o explozie a costului petrolului și gazelor naturale în toată lumea. Elena Cristian, analist DC Business, a precizat însă că problema României nu este cauzată doar de conflictul din Golful Persic, deși „cei care ne conduc pot să invoce contextul internațional și instabilitatea“.

„Noi vorbim despre tarife foarte mari la energie și gaze de aproape doi ani, vorbim despre paradoxul de a fi producător și a plăti cele mai mari tarife din UE, vorbim despre lipsa unei strategii pe termen lung și despre capacități de producție care au fost închise pe bandă, într-un exces de zel, în timp ce alte țări și-au văzut interesul“, a explicat Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Adrian Negrescu atenționează: prețul carburanților ar putea ajunge la chiar 12 lei/litru, dar alta e marea problemă. Franța, Italia, Marea Britanie deja se confruntă cu asta

Analistul DC Business a precizat și că facilități de producție a energiei care puteau fi deschise de mult timp nu au fost puse în funcțiune.

„Sigur că putem invoca un context internațional, dar în același timp putem vorbi și de o lipsă de strategie, de viziune, de interes“, a punctat analistul DC Business.

CITEȘTE ȘI - Scenarii de criză pentru lipsa carburanților. Nicușor Dan: Presiune mare pe preț în următoarele luni

Creșterea prețurilor la energie, în special la carburanți, va determina o reacție în lanț care se va materializa prin creșteri de prețuri la toate produsele din piață. În tot acest timp, puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă, a adăugat Elena Cristian.

Tarifele la energie vor mai crește în perioada următoare, fapt ce va determina creșteri de prețuri în lanț la toate produsele, la tot ceea ce plătește cetățeanul zi de zi. Va fi o scădere dramatică a puterii de cumpărare până la sfârșitul acestui an“, a precizat, la România TV, Elena Cristian, analist DC Business.