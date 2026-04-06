DCNews Stiri Adrian Negrescu atenționează: prețul carburanților ar putea ajunge la chiar 12 lei/litru, dar alta e marea problemă. Franța, Italia, Marea Britanie deja se confruntă cu asta
Data publicării: 14:20 06 Apr 2026

EXCLUSIV Adrian Negrescu atenționează: prețul carburanților ar putea ajunge la chiar 12 lei/litru, dar alta e marea problemă. Franța, Italia, Marea Britanie deja se confruntă cu asta
Autor: Roxana Neagu

carburant petrol gaz titei pret pompa Alimentare carburant. Sursa foto: Pexels

Da, este posibil ca-n următoarele două săptămâni să vedem un nou record la pompă, din perspectiva prețurilor. Dar adevărata problemă e alta, atrage atenția economistul Adrian Negrescu.

Intră în vigoare OUG pentru reducerea accizei la motorină. Economistul Adrian Negrescu a subliniat, la DCNews, în emisiunea ”Totul pentru bani”, că e o decizie în concordanța financiară a statului român. ”Nu prea aveau de unde să mai taie din prețul carburanților, adică din taxele și impozitele percepute pe litrul de carburant, pentru simplul motiv că aceasta este una din sursele financiare pe care se bazează statul când trebuie să plătească pensii, salarii, toate investițiile, cheltuielile de funcționare ale statului român” a punctat economistul, continuând: ”Altfel spus, acești 36 de bani, după cum spunea fostul președinte Iohannis,  se dau, nu se iau”.

Prețul petrolului de neoprit: două scenarii pentru ce urmează

Adrian Negrescu a atenționat că prețul petrolului continuă să crească, astăzi ajungând la 110 de dolari/baril. Economistul consideră că ”da, e probabil să ne trezim în următoarele două săptămâni cu  un preț de 11 - 12 lei/litrul de motorină, la stațiile din România, având în vedere creșterea prețului petrolului și problemele logistice. Marea problemă o reprezintă disponibilitatea carburantului, altfel spus riscul de penurie care se accentuează la nivel internațional. Stații din Franța, Marea Britanie, Italia se confruntă deja cu această penurie, nu mai au de unde să aducă carburanți” a atenționat economistul, la DCNews și DCBusiness. 

pret carburanti
adrian negrescu
penurie
motorina
benzina
petrol
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Rețeta de pască perfectă pentru Paște, pe care o poți savura fără griji. E sănătoasă și recomandată de Anca Hâncu
Publicat acum 4 minute
Colette Avital, fostă diplomată originară din România, bruscată de poliție în timpul protestelor din Tel Aviv
Publicat acum 4 minute
Imaginea Lunii surprinsă de NASA stârnește controverse: de ce pare mai mică decât ar trebui?
Publicat acum 14 minute
Secretul Deniilor din Săptămâna Mare: Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
Publicat acum 27 minute
„Piesa cheie“ în planul lui Trump în Emisfera Vestică: Separatiștii din Alberta au strâns semnăturile pentru independență și ar putea deveni al 51-lea stat al SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 23 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului / Val de arestări în Iran
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
