Intră în vigoare OUG pentru reducerea accizei la motorină. Economistul Adrian Negrescu a subliniat, la DCNews, în emisiunea ”Totul pentru bani”, că e o decizie în concordanța financiară a statului român. ”Nu prea aveau de unde să mai taie din prețul carburanților, adică din taxele și impozitele percepute pe litrul de carburant, pentru simplul motiv că aceasta este una din sursele financiare pe care se bazează statul când trebuie să plătească pensii, salarii, toate investițiile, cheltuielile de funcționare ale statului român” a punctat economistul, continuând: ”Altfel spus, acești 36 de bani, după cum spunea fostul președinte Iohannis, se dau, nu se iau”.

Adrian Negrescu a atenționat că prețul petrolului continuă să crească, astăzi ajungând la 110 de dolari/baril. Economistul consideră că ”da, e probabil să ne trezim în următoarele două săptămâni cu un preț de 11 - 12 lei/litrul de motorină, la stațiile din România, având în vedere creșterea prețului petrolului și problemele logistice. Marea problemă o reprezintă disponibilitatea carburantului, altfel spus riscul de penurie care se accentuează la nivel internațional. Stații din Franța, Marea Britanie, Italia se confruntă deja cu această penurie, nu mai au de unde să aducă carburanți” a atenționat economistul, la DCNews și DCBusiness.