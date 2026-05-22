Trenurile spre Aeroportul Otopeni, suspendate temporar pentru lucrări de mentenanță

Circulaţia feroviară pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă T1 se va închide temporar în perioada 26 - 29 mai, între orele 10:30 - 15:30, pentru executarea unor lucrări de mentenanţă, a anunţat, vineri, CFR SA.

Administratorul de infrastructură feroviară va executa lucrări de întreţinere şi mentenanţă feroviară pe relaţia Bucureşti Nord - H.M. Aeroport Henri Coandă T1 în perioada menţionată. Lucrările programate includ revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi la schimbătoarele de cale, precum şi lucrări de detensionare şi suduri alumino-termice (AT), buraj mecanizat şi înlocuire de şine defecte, conform reglementărilor feroviare în vigoare, Potrivit unui comunicat remis Agerpres.

Ce trenuri vor fi afectate de lucrări

„Pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă, în perioada 26 - 29 mai 2026 se va închide temporar circulaţia feroviară pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Aeroport Henri Coandă T1, doar între orele 10:30 - 15:30. Circulaţia trenurilor se va desfăşura în condiţii normale, în afara intervalului de închidere, conform dispoziţiilor Regulatorului de circulaţie (RC)”, se arată în comunicat.

În acest context, vor fi anulate trenurile 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929, 7922, 7924, 7926, 7928, 7930 şi 7932. Totodată, operatorii feroviari vor introduce în circulaţie garnituri suplimentare, conform programelor aprobate de transport.

Pentru asigurarea legăturii directe spre şi dinspre Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) va reintroduce linia de autobuz 780, pe traseul Gara Basarab - Aeroport Henri Coandă, care va funcţiona în intervalul orar 10:00 - 16:00, notează Agerpres.





