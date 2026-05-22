Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Raed Arafat, precizări după moartea elevului din Bacău, la școală: De ce a fost trimisă o ambulanță fără medic
Data publicării: 22 Mai 2026

Raed Arafat, precizări după moartea elevului din Bacău, la școală: De ce a fost trimisă o ambulanță fără medic
Autor: Iulia Horovei

raed_arafat_inquam_foto_58280700 Raed Arafat, șeful DSU. Inquam Photos / Ilona Andrei
Un elev de 15 ani din județul Bacău a murit la școală, joi, după ce i s-a făcut rău, iar autoritățile au declanșat mai multe anchete în contextul în care primul echipaj de intervenție a fost o ambulanță fără medic. Șeful DSU, Raed Arafat, a oferit mai multe detalii din acest caz.

Un minor în vârstă de 15 ani dintr-o localitate din Bacău a murit, joi, la şcoală, după ce i s-a făcut rău și a căzut. După tragicul incident, au fost deschise mai multe anchete, în condițiile în care primul echipaj ajuns la intervenție a fost o ambulanță fără medic. Acest caz fusese încadrat la „Cod roșu”, iar șeful DSU, Raed Arafat, a făcut primele precizări în acest sens.

Arafat: Asistentul medical are cunoștințele necesare pentru a începe resuscitarea

Codul roșu nu înseamnă că pleacă automat mașina cu medic. Codul roșu înseamnă că se trimite o mașină cât mai apropiată și, da, poate fi trimisă mașina cu medic în sprijinul ei sau chiar elicopterul ori altă resursă. Faptul că sosește prima mașină cu paramedici sau cu asistent nu înseamnă că a fost trimisă o resursă inadecvată, pentru că și ei au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a începe resuscitarea și pentru a o continua. Asistentul medical, conform reglementărilor, trebuie să știe să ducă o resuscitare cap-coadă, inclusiv cu administrare medicamentoasă”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

Acesta a precizat că toate ambulanțele de acest tip sunt dotate pentru intervenții de urgență: „Toate ambulanțele cu asistenți și paramedici au defibrilatoare automate, echipamente și tot ce le trebuie ca să înceapă imediat resuscitarea. Sunt situații în care resuscitarea reușește înainte să sosească medicul”, a spus Arafat, adăugând că „mașina SMURD de terapie intensivă de la Bacău, din lipsă de medici la UPU, nu funcționează permanent, nu este 24 din 24 de ore. În ziua respectivă, conform informațiilor pe care le avem, nu era în lucru în timpul zilei și era disponibilă doar mașina cu medic de la Ambulanță”.

O singură mașină cu medic în tot județul Bacău

Din informațiile sale, în acest județ ar fi fost disponibilă o singură mașină cu medic: „La Bacău nu poate fi susținută zilnic mașina de terapie intensivă a SMURD-ului. Alaltăieri se pare că a fost o singură mașină disponibilă, iar la Unitatea de Primiri Urgențe nu aveau medici care să asigure a doua mașină, cea de terapie intensivă mobilă de la SMURD”, a mai spus șeful DSU.

Arafat a anunțat verificări în acest caz

Raed Arafat a mai declarat că se vor face verificări în acest caz: „Am trimis inspecția, vom verifica absolut toate aspectele care s-au întâmplat. Vom verifica mersul lucrurilor, dacă s-au respectat toate regulile și dacă copilul a primit toate îngrijirile necesare din momentul în care s-a sunat la 112. Avem o necunoscută și va trebui să vedem ce s-a întâmplat cu copilul. Acest lucru, din păcate, nu se va afla decât după investigația post-mortem, adică autopsia și investigațiile de medicină legală”, a declarat șeful DSU, adăugând că este prea devreme pentru stabilirea unor responsabilități în acest sens: „La acest moment rămânem rezervați la orice comentariu până nu se face analiza integrală, cap-coadă, de la momentul în care s-a sunat până la momentul în care s-a declarat că nu se mai poate face nimic”, a mai declarat Arafat.

Mai mult, acesta a precizat că lipsa unui medic în primul echipaj trimis la intervenție este o situație întâlnită și în alte țări: „Este imposibil să asiguri un medic pentru fiecare intervenție. Nici în România, nici în alte țări. De aceea există mașinile de prim ajutor care sunt trimise în prima fază, până sosește medicul. Aceste lucruri sunt prevăzute în ordinul de ministru și în protocolul nostru și sunt similare cu ceea ce se întâmplă în alte țări din Europa și din lume care au sisteme avansate”, a mai spus el.

În paralel, Ministerul Sănătății și conducerea Serviciului de Ambulanță Bacău desfășoară propriile verificări în acest caz.

