Dosarul 10 august ajunge la verdict. Sentința pentru foștii șefi ai Jandarmeriei, așteptată pe 11 iunie
Data publicării: 21 Mai 2026

Dosarul 10 august ajunge la verdict. Sentința pentru foștii șefi ai Jandarmeriei, așteptată pe 11 iunie

Dosarul 10 august ajunge la verdict. Sentința pentru foștii șefi ai Jandarmeriei, așteptată pe 11 iunie / FOTO: magnific.com @BillionPhotos
Judecătorul Nicolae George Octavian a anunțat joi că sentința în primă instanță în Dosarul 10 August va fi pronunțată pe 11 iunie. Cazul vizează intervenția violentă a forțelor de ordine în timpul protestului din 10 august 2018 din Piața Victoriei.

La termenul de joi din dosarul 10 august, instanța ar fi trebuit să audieze ultimul cuvânt al inculpaților. Gheorghe Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, împreună cu avocații lor, nu s-au prezentat în sala de judecată.

Absența acestora a fost interpretată ca o posibilă încercare de amânare a dezbaterilor finale.

În schimb, Laurențiu Cazan a fost prezent în instanță și a declarat că își menține poziția chiar și la opt ani de la evenimente și a spus că a acționat corect, informează Agerpres.

Procurorii cer pedepse cu executare în Dosarul 10 August

În ziua precedentă, procurorul de ședință a solicitat pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai Jandarmeriei, cu aplicarea unor circumstanțe agravante.

Pentru Cucoș și Sindile, procurorul a cerut pedepse cu executare. Pentru Cazan, a propus o pedeapsă mai blândă, cu suspendare și muncă în folosul comunității întrucât au invocat atitudinea procesuală și intervenirea prescripției pentru unele fapte.

Alte acuzații și prescripții în dosar

În același dosar, șapte jandarmi acuzați de purtare abuzivă nu mai pot fi trași la răspundere penală, faptele fiind prescrise.

Totuși, procurorii susțin că răspunderea civilă rămâne și că aceștia ar trebui să plătească daune morale protestatarilor afectați de intervenția din 10 august 2018.

Trimiterea în judecată și amploarea dosarului

În august 2023, procurorii Secției Militare a Parchetului General au trimis în judecată mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei și ofițeri implicați în intervenția din timpul protestului.

În total, 312 persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces și au solicitat despăgubiri.

Printre inculpați se numără foști comandanți și ofițeri din cadrul Jandarmeriei Române și Jandarmeriei Capitalei, acuzați de abuz în serviciu, purtare abuzivă sau complicitate la aceste fapte.

Acuzațiile din dosar și intervenția din Piața Victoriei

Potrivit anchetatorilor, Laurențiu Cazan, alături de Cucoș și Sindile, ar fi coordonat defectuos intervenția din 10 august 2018.

Aceștia ar fi dispus dispersarea în forță a aproximativ 30.000 de protestatari din Piața Victoriei și ar fi încălcat prevederile legale.

Procurorii consideră că intervenția a fost nelegală și nejustificată, iar utilizarea echipamentelor din dotare, bastoane, scuturi, gaze lacrimogene, grenade și alte mijloace, poate fi încadrată ca tratament inuman și degradant aplicat manifestanților.

