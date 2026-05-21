DCNews Stiri Ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată. Dumitru Costin (BNS): Vom face și noi o intervenție la CCR. Au șobolănit
Data publicării: 21 Mai 2026

EXCLUSIV Ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată. Dumitru Costin (BNS): Vom face și noi o intervenție la CCR. Au șobolănit
Autor: Doinița Manic

imagine cu dumitru costin Dumitru Costin a explicat ce se poate întâmpla cu SAFE / Foto: DCNews
Dumitru Costin, președintele BNS, a spus că va face o intervenție la CCR în legătură cu ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată ieri la Curtea Constuțională și de către Sorin Grindeanu.

Miercuri, 20 mai, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a contestat la Curtea Constituțională Ordonanța de urgenţă 38/2026 privind Programul SAFE emisă de Guvernul Bolojan, la o săptămână după ce Avocatul Poporului a atacat aceeași ordonanță la CCR.

Joi, în cadrul emsiunii „Ce se întâmplă?” de la DC NEWS, Dumitru Costin, a anunțat că și Blocul Național Sindical (BNS) va face "o intervenție către Curtea Constituțională a României".

"Le-am cerut celor de la PSD în această dimineață să îmi pună și mie la dispoziție, dacă vor, sesizarea pe care au făcut-o la CCR. Sesizarea lor se bazează strict pe elementele de natură procedurală. Și noi vom face o intervenție către Curtea Constituțională, am mai făcut în trecut, le mulțumesc mai multor judecători de la CCR care ne-au contactat de fiecare dată când le-am scris, am discutat cu ei, le-am explicat suplimentar și i-am ajutat în luarea unor decizii corecte. 

Dumitru Costin, despre ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan: Nu se justifică sub nicio formă acest caracter extraordinar

Ceea ce este extrem de important este că în acest act normativ pe care îl atacă și PSD-ul, aici scrie negru pe alb că ordonanța asta reglementează regimul juridic al achiziiților instituțiilor fundamentale ale statului - Forțele Armate. Se încalcă un articol - 115/6 din OUG.21, cadrul aprobat de ei astă-toamnă. Au venit acum cu o altă ordonanță să modifice încă ceva și au trecut ei aici în justificarea lor că este vorba despre o situație extraordinară din Art. 115 alin. 4. Deci ei zic: "domnule, ar trebui să facem această ordonanță, să o modificăm pe cea de astă-toamnă pentru că avem o situație extraordinară".

Această situație extraordinară era legată de termenul scrut, trebuie să terminăm până la 31 mai acum, să semnăm actele, în condițiile în care era cunoscut de un an de zile, din mai 2025. Nu se justifică sub nicio formă acest caracter extraordinar. Aici impactează direct și asupra tratatului fundamental al UE, și jurisprudența", a declarat Dumitru Costin.

Pierdem SAFE?

"Și să zicem că CCR spune: "ce-ați făcut?". Ce se întâmplă? Pierd SAFE-ul?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Vor trebui să se întoarcă. Nu aș zice că pierd SAFE-ul, dar nu vor putea să închidă deal-urile până în 31 mai. Vor trebui să își pună niște clauze de renegociere în contractele pe care le-au făcut, care să țină cont de legislația care era în vigoare. Nu au făcut nimic, au șobolănit", a spus Dumitru Costin.

