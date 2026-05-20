Data publicării: 20 Mai 2026

Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Autor: Ioan-Radu Gava

crin antonescu Foto: Agerpres
Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a crizei politice prin care trece România, după ce Crin Antonescu a spus care sunt perspectivele privind viitorul Guvern.

Fostul lider național-liberal, Crin Antonescu, a vorbit ieri, într-un interviu la Realitatea Plus, despre criza politică prin care trece România după căderea Guvernului Bolojan. El a afirmat că premierul interimar profită la maximum de situație pentru a-și întări poziția pe scena politică.

„Cred că domnul Bolojan este intrat cu oarecare spor într-o campanie electorală, campanie electorală personală, dar de pe urma căreia speră și PNL-ul, și USR-ul să profite, dar PNL-ul în primul rând. E limpede că în acest moment situația îi convine și o exploatează la maximum în scopuri electorale”, a spus Antonescu.

Privitor la noul Guvern, fostul lider PNL a precizat că cea mai simplă soluție este una constituțională, cu primele două partide votate de români la alegerile din 2024. De asemenea, el nu a exclus nici varianta anticipatelor.

„Dacă nu reușești să te înțelegi pe o formulă pe care să o construiești, e simplu: îl iei pe Grindeanu, îl chemi, îi dai mandatul. Ia, Grindeanu, fă guvern! Nu poți? Îl chemi pe Simion. Ia, Simion, fă guvern. Nu poți? Anticipate”, a spus Antonescu.

Bogdan Chirieac: Crin chiar le zice pe bune!

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Laurențiu Botin, unde a exclamat: „Crin chiar le zice pe bune!“

„O analiză limpede, clară. Practic, Crin Antonescu dă soluția constituțională, legală, firească. Întâi să-l chemi pe Sorin Grindeanu să facă Guvernul. Dacă nu poate, îl chemi pe George Simion. Și îi și anunți că dacă nu îl votează pe ăla de pe locul întâi (n.r. Sorin Grindeanu) o să vină Simion să vă facă Guvernul și o să votați Guvernul lui Simion fără probleme, că nu vreți la anticipate. A treia oară, provoci anticipate. Uite soluția la criză! De aceea are atâția fani Crin Antonescu, deoarece gândește limpede“, a punctat Bogdan Chirieac.

De asemenea, analistul politic a comentat și subiectul convocării la Cotroceni, joi, a Grupului parlamentar Uniți pentru România, a Grupului parlamentar PACE – Întâi România, dar și a parlamentarilor neafiliați.

„Am înțeles că s-ar strânge 240 de voturi cu neafiliații. Probabil că președintele vrea să vorbească și cu ei, pentru că sunt mulți, aproape 40, care au părăsit SOS România și POT. Ceea ce face președintele - să discute cu toată lumea - mi se pare de bun simț, mai ales că a zis că nu vrea să se joace, adică să numească pe cineva și să nu aibă majoritate și să ajungă la al doilea, deoarece Nicușor Dan are două linii roșii: nu vrea AUR la guvernare și nu vrea alegeri anticipate.

Președintele Dan s-a comportat ireproșabil din punctul meu de vedere. A avut negocieri, dar omul ne-a zis clar că nu vrea să numească un premier care să vină să spună după zece zile că nu a făcut majoritate. Asta ne costă enorm, miliarde de euro, inclusiv din PNRR. Mi se pare corect ca dânsul să vorbească cu neafiliații“, a zis Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Schimbare la 180 de grade pentru PNL. Ipoteza lui Bogdan Chirieac

În perspectiva conturării unei majorități în jurul Partidului Social Democrat, există o posibilitate foarte mare ca PNL să facă o întoarcere de 180 de grade, potrivit analistului politic, și să vrea din nou la guvernare.

„Eu am impresia că dacă Sorin Grindeanu chiar începe să facă și se va vedea că obține o majoritate, PNL se răzgândește. Nu știu ce o să facă USR, fiindcă deocamdată USR conduce PNL. S-a ajuns la această aberație!

Cred că se vor schimba lucrurile într-o manieră semnificativă dacă PNL va vedea că PSD va putea să facă majoritate cu UDMR, cu minorități și cu neafiliați. Atunci, cred că și PNL ar dori la guvernare, ceea ce nu e rău. Rămân cei de la USR pe dinafară și se pregătesc pentru 2028“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că „o parte din cei din USR nu vor să meargă în Opoziție cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan e șeful #rezist în România, are toate credențialele și e clar că îi conduce și pe ei“.

acest articol reprezintă o opinie
