DCNews Economie
Data publicării: 19 Mai 2026

EXCLUSIV Cum încearcă PR-ul politic să ascundă criza. Răzvan Dumitrescu arată cum percepția bate realitatea
Autor: Ioana Dinu

Răzvan Dumitrescu
România și Irlanda sunt singurele din UE cu scădere a economiei.

Produsul intern brut a crescut cu 0,8% în zona euro şi cu 1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, când s-a înregistrat un avans de 1,3% în zona euro şi de 1,4% în UE.

Irlanda şi România sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele transmise de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În rândul statelor membre UE, în primul trimestru din 2026 cel mai semnificativ avans anual al economiei a fost în Cipru (3%), Bulgaria (2,9%), Spania (2,7%) şi Lituania (2,5%), singurele scăderi fiind în Irlanda (minus 6,3%) şi România (minus 1,5%).

În acest context economic, Răzvan Dumitrescu a vorbit, la DC News, despre deficitul bugetar, inflația ridicată și scăderea economică. Ziaristul a zis că există o diferență mare între cifrele reale și mesajele transmise de autorități.

Jurnalistul a enumerat mai mulți indicatori economici pe care îi consideră alarmanți pentru economia României

„Suntem oficial în recesiune, deși au încercat și aici să umble la cifre pentru a nu declara, practic, în mod oficial, recesiunea tehnică. Mai exact, ultimul trimestru din 2025, în care scăderea economică a fost de minus 0,2%, a fost prezentat drept stagnare. După aceea au urmat alte două trimestre cu scădere economică: Minus 1,7% și minus 1,9%. Așadar, ai trei trimestre consecutive în care economia a scăzut. Oficial, ești în recesiune tehnică, însă, pentru că ultimul trimestru din 2025 a fost trecut la stagnare, deși exista scădere economică, încă nu a fost declarată oficial recesiunea tehnică”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Suntem slabi la toate capitolele. Deficitul bugetar este, practic, cel mai mare din Uniunea Europeană în acest moment. Datoria publică a depășit 60% din Produsul intern brut. Nu este cea mai mare din Uniunea Europeană, dar ritmul de creștere ne duce spre vârful clasamentului într-un timp foarte scurt. Balanța comercială este un indicator extrem de important. Deficitul comercial a depășit 33,39 miliarde de euro. Practic, suntem spre vârful clasamentului din Uniunea Europeană. Inflația este, de departe, cea mai mare din Uniunea Europeană. Avem și o creștere economică foarte slabă, dar și încasări fiscale foarte slabe. După majorarea TVA-ului, procentul de încasare a rămas același”, a mai zis jurnalistul în cadrul emisiunii sale de la DC News.

La rândul său, Anca Murgoci a făcut comparație cu situația economică din Bulgaria.

„Și, apropo de faptul că România și Irlanda sunt singurele state cu scădere economică, Bulgaria este pe creștere. Atunci, nu este chiar un pericol de „bulgarizare”? Sau poate că am vrea și noi un astfel de „pericol”, pentru că, deși au avut instabilitate politică mai mare, ei stau mai bine decât noi”, a continuat Anca Murgoci.

„Există o diferență foarte mare între cifre și mesajele oficialilor în momentul de față. Este o discrepanță uriașă. Mesajele oficialilor, mai ales după ce a trecut moțiunea de cenzură, erau de tipul: „Distrugeți țara, ne băgați în criză”. Păi, este deja criză. „Fără domnul Bolojan, unicul, murim, nu mai salvăm România” și așa mai departe.

Este o discrepanță mare, pentru că, în momentul de față, mijloacele de comunicare sunt foarte sofisticate și poți crea percepții foarte ușor. O percepție, odată creată, este greu de desfăcut, chiar dacă este falsă. Cifrele acestea nu au nicio legătură cu percepția creată prin aceste mijloace foarte moderne de PR”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Într-adevăr, întreprinderea este foarte puternică, dar pe cine cred că pot păcăli? Omul merge la magazin și vede prețurile”, a zis Anca Murgoci.

„Știe cât l-a costat coșul de cumpărături astăzi, față de cât îl costa acum o lună. Inflația este de peste 10%. Nu are cum vreun cetățean să nu observe acest lucru. Este imposibil. Bugetul făcut de actualul guvern nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că a fost construit pe niște previziuni care nu aveau cum să țină cont de criza din Golf. Aceasta a adăugat noi probleme în România, inclusiv creșterea prețului la combustibil, care, la rândul său, a generat și mai multă inflație. În momentul de față, bugetul trebuie rectificat. Dar cum să-l rectifici, când ești un guvern care nu mai are puteri depline?”, a zis Răzvan Dumitrescu la DC News, în cadrul emisunii „Ce se întâmplă”.


