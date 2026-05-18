DCNews Stiri Șeful spionajului din Finlanda trage frâna ambițiilor de independență ale UE: Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer
Data publicării: 18 Mai 2026

Șeful spionajului din Finlanda trage frâna ambițiilor de independență ale UE: Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer
Autor: Ioan-Radu Gava

uniunea europeana steaguri Foto: Unsplash
Șeful spionajului finlandez avertizează că Europa s-ar putea să nu se elibereze niciodată de tehnologia străină.

Europa probabil nu va fi niciodată complet independentă de tehnologiile străine, deoarece se bazează prea mult pe software-ul din Statele Unite și hardware-ul din China, a declarat Juha Martelius, șeful Serviciului de Securitate și Informații al Finlandei, pentru Politico.

„Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer”, a spus el, referindu-se la continentul european, în marja Conferinței de Securitate Lennart Meri de la Tallinn, sâmbătă.

„Probabil este imposibil de operat, dar poți trăi cu asta”, a punctat Martelius.

Avertismentul său vine în contextul în care oficialii europeni au reînnoit apelurile pentru o mai mare autonomie strategică, în special în tehnologiile critice, apărare și infrastructură digitală. Se așteaptă ca Comisia Europeană să prezinte un Pachet de Suveranitate Tehnologică în următoarele săptămâni, care ar putea restricționa utilizarea de către guvernele UE a furnizorilor de cloud din SUA pentru a gestiona date sensibile.

Informațiile electorale, gestionat exclusiv de statele UE

Serviciile cloud au fost prezentate în recentul raport anual al agenției finlandeze, care a afirmat că adoptarea lor poate ascunde independența digitală a statelor. Martelius a spus că în Finlanda au existat discuții despre plasarea informațiilor electorale într-un serviciu cloud, dar având în vedere că sistemul electoral finlandez funcționează „extrem de bine”, ideea a fost în cele din urmă abandonată.

„Tipul de informații care sunt critice pentru asigurarea securității naționale, cum ar fi, de exemplu, datele legate de alegeri, este un lucru care cu siguranță nu ar trebui gestionat de nicio firmă străină”, a spus el.

Referitor la inovația europeană, Martelius a spus că Finlanda are o cercetare și dezvoltare excelente în domeniile tehnologiei cuantice și spațiului, dar, la fel ca alte părți ale Europei, îi lipsește capitalul suficient.

Șeful serviciilor de informații, care a preluat funcția în 2024, s-a întrebat dacă Europa ar putea măcar să dezvolte servicii cloud europene la fel de eficiente ca cele de la hiperscalerele americane sau să câștige războiul împotriva Rusiei fără tehnologie străină.

„În prezent, nu”, a spus el.

„Dar este, de asemenea, o întrebare despre cât de mult își dorește Europa să câștige războiul singură și cât de mult își dorește să se bazeze în continuare pe viitor pe asistența aliaților noștri americani?”, a mai punctat acesta.

finlanda
europa
uniunea europeana
securitate
