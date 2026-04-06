Doar două categorii de oameni vor avea succes în era AI. Avertismentul unui expert în inteligență artificială

Ideea că inteligența artificială va rescrie regulile pieței muncii nu mai este o ipoteză, ci o realitate care începe deja să se vadă. În acest context, discuția despre cine va reuși în era AI devine tot mai concretă. Una dintre vocile puternice din industrie vine cu o perspectivă clară legată de faptul că nu toată lumea va avea același loc în viitor.

Inteligența artificială schimbă regulile: cine mai are avantaj în era AI

Șeful Palantir, Alex Karp, susține că modelul clasic de carieră începe să se clatine. Mult timp, adaptarea la sisteme existente și respectarea regulilor au fost considerate cheia succesului. În multe companii, această mentalitate încă persistă.

Totuși, pe măsură ce inteligența artificială avansează, această abordare pare din ce în ce mai puțin eficientă. În viziunea lui Karp, viitorul nu va mai aparține celor care doar urmează reguli, ci celor care fie stăpânesc o meserie practică, fie au un mod diferit de a gândi.

Piața muncii se schimbă: absolvenții resimt primii impactul AI

Deși efectele economice ale inteligenței artificiale nu sunt încă complet cuantificate, semnele din piața muncii sunt vizibile. Tinerii absolvenți încep să întâmpine dificultăți reale.

Datele din Germania arată o creștere puternică a șomajului în rândul celor sub 30 de ani cu studii superioare, ajungând la peste 45.000 de persoane, aproape dublu față de acum câțiva ani. În SUA, situația este similară: absolvenții au nevoie de mai mult timp pentru a-și găsi un job stabil, potrivit unei analize Kickresume.

În acest climat, tot mai mulți aleg să se reorienteze. Meserii precum electrician, instalator sau tâmplar revin în prim-plan, fiind percepute ca sigure și bine plătite, fără dependență directă de diplome universitare.

Karp rezumă această schimbare într-o idee simplă:

„Există, în esență, două moduri prin care poți ști că ai un viitor: fie ai o calificare profesională, fie ești neurodivergent.”

Avantajul neașteptat: cum ajută neurodivergența în era AI

Conceptul de neurodivergență se referă la felul diferit în care unele persoane procesează informația. Aici intră, de exemplu, ADHD sau autismul. Deși mult timp aceste diferențe au fost considerate dezavantaje, perspectiva începe să se schimbe.

Karp, care are dislexie, spune că tocmai această particularitate l-a ajutat să vadă lucrurile altfel și să își asume riscuri diferite. Într-un mediu dominat de inteligență artificială, astfel de perspective neobișnuite pot deveni extrem de valoroase.

Tendința este confirmată și de date. Un studiu Gartner estimează că până în 2027, aproximativ 20% dintre organizațiile de vânzări din Fortune 500 vor recruta activ persoane neurodivergente.

Chiar și Palantir dezvoltă programe dedicate acestor profiluri, iar într-un comunicat al companiei se menționează că „persoanele neurodivergente vor avea un rol disproporționat de mare în modelarea viitorului Americii și al Occidentului”.

Ce contează cu adevărat în viitorul dominat de AI

Deși are un parcurs academic solid, Karp s-a arătat adesea sceptic față de traseele profesionale clasice. Nu este o opinie izolată. Tot mai mulți lideri din tech susțin că succesul în era AI nu va mai depinde strict de diplome.

Accentul se mută pe alte tipuri de competențe. Adaptabilitatea, de exemplu, este considerată de un manager EY drept „noua siguranță a locului de muncă” până în 2026. În paralel, analiza World Economic Forum arată o cerere în creștere pentru abilități precum gândirea critică, creativitatea, curiozitatea și empatia.

Palantir, o companie influentă

Palantir, compania condusă de Karp, dezvoltă soluții software pentru analizarea volumelor mari de date și colaborează cu agenții guvernamentale, armata SUA și instituții europene. În același timp, tehnologia sa este folosită și în contexte controversate.

După realegerea lui Donald Trump, compania a avut o evoluție puternică pe bursă, iar Karp a devenit tot mai vizibil în spațiul public.

Criticile nu lipsesc. Unii susțin că produsele Palantir pot fi folosite ca instrumente de supraveghere. Activistul Kevin Bankston a avertizat că platforma ar putea deveni „infrastructura pentru un totalitarism la cheie”, iar Amnesty International a criticat utilizarea acestor tehnologii de către autoritățile americane de imigrație.

Privind ansamblul, inteligența artificială nu elimină complet oportunitățile, dar le redistribuie. Cei care vor continua să urmeze trasee rigide riscă să rămână în urmă.

În schimb, cei care fie au competențe practice solide, fie gândesc diferit și pot aborda problemele din unghiuri noi, par să fie cel mai bine poziționați pentru viitorul din era AI, conform t3n.de.

