Recesiune pe piața muncii IT. Joburile dispar din cauza inteligenței artificiale. Acesta este tabloul tot mai clar conturat de datele recente din industrie, care arată o schimbare profundă într-un sector considerat, ani la rând, motorul creării de locuri de muncă bine plătite.

Recesiune pe piața muncii IT, confirmată de cifre tot mai dure

Numărul pozițiilor disponibile în tehnologie s-a redus semnificativ, semnalând o nevoie scăzută a angajărilor. În Statele Unite, peste 31.800 de anunțuri de joburi IT au dispărut, potrivit unei analize citate de The Washington Post. Specialiștii spun că nu mai este vorba de fluctuații izolate, ci de un trend care seamănă tot mai mult cu o recesiune sectorială.

„Datele sunt destul de concludente că industria tehnologică se duce o luptă”, a declarat Mark Zandi, economist-șef la Moody’s. „Există o recesiune a locurilor de muncă în industrie și se pare că aceasta va continua, având în vedere scăderea numărului de postări.”

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Ultimul an a adus o resetare majoră în IT. Companiile s-au reorganizat pe fondul incertitudinilor economice, al presiunilor de reducere a costurilor și, mai ales, al mutării masive a resurselor către inteligența artificială. Amazon, Meta, Microsoft și alte nume mari au renunțat la mii de angajați, în timp ce au raportat venituri solide și au direcționat sume uriașe către dezvoltarea AI.

Chiar dacă există în continuare angajări, acestea vizează aproape exclusiv poziții legate de inteligența artificială, lăsând în urmă roluri tradiționale din dezvoltare software, securitate cibernetică sau web.

„Pentru cea mai lungă perioadă de timp, tehnologia a fost factorul favorabil către locuri de muncă și către piața muncii în general”, a explicat Zandi. „Acest factor favorabil s-a transformat acum într-un factor nefavorabil.”

Șomajul din IT crește mai rapid decât media

Contextul economic rămâne fragil. Rezerva Federală a redus recent dobânzile pentru a treia oară în acest an, invocând slăbirea pieței muncii. Deși șomajul din IT este încă sub media națională din SUA, care a ajuns la 4,6% în noiembrie, diferența se micșorează vizibil. În ultimele luni, rata șomajului din tehnologie a crescut mai rapid decât cea generală.

Potrivit CompTIA, printre cele mai afectate poziții se numără cele din consultanță software, securitate cibernetică și dezvoltare web. Motivul: companiile reduc cheltuielile pentru proiecte IT, contractele guvernamentale sunt mai puține, iar vânzarea serviciilor peste graniță devine tot mai dificilă.

Joburile dispar din cauza inteligenței artificiale și a tăierilor de costuri

Tim Herbert, director de cercetare la CompTIA, spune că firmele aflate sub presiune economică aleg adesea să suspende serviciile de consultanță IT, ceea ce poate deveni un semnal timpuriu pentru probleme mai largi în economie. „În unele cazuri, poate fi un indicator al performanței altor tipuri de companii atunci când încetează să mai angajeze servicii de consultanță tehnologică.”

Datele arată că, până acum, companiile de tehnologie au anunțat peste 141.000 de concedieri, cu 17% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, giganții Big Tech pregătesc investiții de până la 375 de miliarde de dolari în infrastructura AI doar în acest an.

Îngrijorări privind o posibilă bulă AI

În paralel, cresc temerile investitorilor legate de o eventuală bulă a inteligenței artificiale. Există tot mai multe semne că entuziasmul pieței ar putea depăși valoarea economică reală a tehnologiei, alimentând creșteri artificiale ale acțiunilor, urmate, la un moment dat, de corecții severe.

În acest context, recesiunea pe piața muncii IT pare să se adâncească, iar joburile dispar din cauza inteligenței artificiale și a reorganizărilor accelerate. Pentru mulți specialiști, industria care oferea stabilitate și salarii ridicate intră într-o perioadă de tranziție dureroasă, cu reguli complet diferite față de ultimul deceniu, conform The Washington Post.

