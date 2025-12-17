€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Data actualizării: 14:08 17 Dec 2025 | Data publicării: 13:50 17 Dec 2025

Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Autor: Roxana Neagu

Simona Popescu - Emil Constantinescu foto: Simona Popescu - Emil Constantinescu/ Institutul Levantului
 

Emil Constantinescu, fost președinte al României, a transmis un mesaj dureros după moartea ziaristei Simona Popescu.

Emil Constantinescu a transmis un mesaj dureros, odată cu moartea ziaristei Simona Popescu. Fostul președinte dezvăluie ce o preocupa pe ziaristă, în ultimele zile, pe patul de spital, dar își exprimă și durerea, ca de părinte, când duce pe ultimul drum colaboratori de vârsta propriilor copii. 

”A plecat dintre noi Simona Popescu. Un om bun, de o înaltă calitate morală și profesională. O ziaristă deasupra oricărui compromis, o poetă talentată și premiată, un activist civic dedicat cauzelor drepte, manager de proiecte, o comunicatoare strălucită.

A lucrat în ultimii ani la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și am avut ocazia să îi prețuiesc zi de zi responsabilitatea, implicarea și profesionalismul. După 35 de ani de presă la importante publicații naționale – România liberă, Evenimentul zilei, Cotidianul, Radio România – păstrase aceeași dragoste pentru jurnalism, înțeles ca o meserie onestă, pusă în slujba oamenilor și făcută cu respect pentru adevăr și dreptate. A înțeles că tehnologia ne schimbă viața și a învățat foarte repede să o stăpânească, dar nu a acceptat niciodată ca tehnologia să ne desfigureze valorile culturale și morale.

”Nu este durere mai mare”

Se spune că nu este durere mai mare pentru un părinte decât aceea de a-și pierde copiii și sunt convins că este adevărat. Mare este și durerea unui om care, ajuns la apusul vieții, își conduce pe ultimul drum colaboratori de vârsta copiilor lui.

Simona Popescu s-a stins prematur, așa cum a trăit – demn, curajos şi discret –, într-una din zilele în care îi comemorăm pe eroii sfârșitului de veac XX, revoluționarii din 16–21 decembrie 1989, care au înfruntat cu piepturile goale tancurile și gloanțele unui regim criminal. Revoluția a fost confiscată, dar lupta pentru libertate și democrație a continuat pe parcursul anilor 1990–1996 prin presa independentă, prin mitinguri și marșuri de protest, prin demonstrația-maraton din Piața Universității, prin organizații civice precum Solidaritatea Universitară, Frontul Antitotalitar Român, Alianța Civică, prin organizațiile politice ale opoziției democratice.

Ce o preocupa pe Simona Popescu, de pe patul de spital, în ultimele zile

Simona Popescu a fost nu doar martor al acestor evenimente istorice, ci și un mărturisitor. Pe un pat de spital, cu doar trei zile înainte de a se stinge întreba: ce pregătim pentru evocarea zilelor de 16–21 Decembrie?

Este momentul să ne întrebăm: Ce s-a întâmplat cu aceste idealuri în deceniile care au urmat? Cum s-a ajuns la desfigurarea libertății câștigate prin atâtea sacrificii? Cum ne întoarcem la valorile morale fundamentale, la o societate curată și o justiție dreaptă?

Sunt întrebări cărora Simona Popescu le-a căutat mereu răspunsuri și întreaga ei carieră demonstrează cât de intensă a fost lupta ei pentru construcția unei lumi mai bune.

Simona Popescu ne-a învățat ce înseamnă o viață trăită sub semnul demnității” arată comunicatul semnat de Emil Constantinescu, prin Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emil constantinescu
simona popescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat acum 20 minute
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei: Când va fi votată
Publicat acum 25 minute
Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv
Publicat acum 28 minute
Scandalul din Justiție. Ilie Bolojan: Pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie
Publicat acum 32 minute
America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close