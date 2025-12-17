Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”

Emil Constantinescu a transmis un mesaj dureros, odată cu moartea ziaristei Simona Popescu. Fostul președinte dezvăluie ce o preocupa pe ziaristă, în ultimele zile, pe patul de spital, dar își exprimă și durerea, ca de părinte, când duce pe ultimul drum colaboratori de vârsta propriilor copii.

”A plecat dintre noi Simona Popescu. Un om bun, de o înaltă calitate morală și profesională. O ziaristă deasupra oricărui compromis, o poetă talentată și premiată, un activist civic dedicat cauzelor drepte, manager de proiecte, o comunicatoare strălucită.

A lucrat în ultimii ani la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și am avut ocazia să îi prețuiesc zi de zi responsabilitatea, implicarea și profesionalismul. După 35 de ani de presă la importante publicații naționale – România liberă, Evenimentul zilei, Cotidianul, Radio România – păstrase aceeași dragoste pentru jurnalism, înțeles ca o meserie onestă, pusă în slujba oamenilor și făcută cu respect pentru adevăr și dreptate. A înțeles că tehnologia ne schimbă viața și a învățat foarte repede să o stăpânească, dar nu a acceptat niciodată ca tehnologia să ne desfigureze valorile culturale și morale.

”Nu este durere mai mare”

Se spune că nu este durere mai mare pentru un părinte decât aceea de a-și pierde copiii și sunt convins că este adevărat. Mare este și durerea unui om care, ajuns la apusul vieții, își conduce pe ultimul drum colaboratori de vârsta copiilor lui.

Simona Popescu s-a stins prematur, așa cum a trăit – demn, curajos şi discret –, într-una din zilele în care îi comemorăm pe eroii sfârșitului de veac XX, revoluționarii din 16–21 decembrie 1989, care au înfruntat cu piepturile goale tancurile și gloanțele unui regim criminal. Revoluția a fost confiscată, dar lupta pentru libertate și democrație a continuat pe parcursul anilor 1990–1996 prin presa independentă, prin mitinguri și marșuri de protest, prin demonstrația-maraton din Piața Universității, prin organizații civice precum Solidaritatea Universitară, Frontul Antitotalitar Român, Alianța Civică, prin organizațiile politice ale opoziției democratice.

Ce o preocupa pe Simona Popescu, de pe patul de spital, în ultimele zile

Simona Popescu a fost nu doar martor al acestor evenimente istorice, ci și un mărturisitor. Pe un pat de spital, cu doar trei zile înainte de a se stinge întreba: ce pregătim pentru evocarea zilelor de 16–21 Decembrie?

Este momentul să ne întrebăm: Ce s-a întâmplat cu aceste idealuri în deceniile care au urmat? Cum s-a ajuns la desfigurarea libertății câștigate prin atâtea sacrificii? Cum ne întoarcem la valorile morale fundamentale, la o societate curată și o justiție dreaptă?

Sunt întrebări cărora Simona Popescu le-a căutat mereu răspunsuri și întreaga ei carieră demonstrează cât de intensă a fost lupta ei pentru construcția unei lumi mai bune.

Simona Popescu ne-a învățat ce înseamnă o viață trăită sub semnul demnității” arată comunicatul semnat de Emil Constantinescu, prin Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului.