Nicușor Dan spune că Rusia rămâne o amenințare, chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina

"Sperăm să existe pace în Ucraina, dar chiar şi dacă se va ajunge la această pace, Rusia va rămâne o ameninţare permanentă. Aşa că trebuie să fim pregătiţi", a spus şeful statului.

El a afirmat că scopul summitului din Finlanda a fost operaţionalizarea programelor din NATO şi UE care privesc regiunea, iar întâlnirea va fi urmată de reuniuni tehnice la nivel de miniştri.

"Eforturile noastre din interiorul UE trebuie să fie complementare cu cele din NATO", a arătat preşedintele român şi a subliniat că trebuie să existe un echilibru între partea de nord şi cea de sud a regiunii, amintind că România s-a oferit să găzduiască un hub de securitate la Marea Neagră.

Nicuşor Dan a pledat şi pentru eforturile de a contracara dezinformarea.

"Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democraţiilor noastre şi aţi văzut asta în România. Cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi în ceea ce priveşte domeniul tehnologic", a arătat el.