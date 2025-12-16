€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Nicușor Dan spune că Rusia rămâne o amenințare, chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina
Data publicării: 16:25 16 Dec 2025

Nicușor Dan spune că Rusia rămâne o amenințare, chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina
Autor: Dana Mihai

nicusor dan, președintele romaniei Imagine cu Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
 

Chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina, Rusia va rămâne o ameninţare permanentă, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, la Helsinki, la conferinţa de presă comună cu liderii UE de pe Flancul Estic.

"Sperăm să existe pace în Ucraina, dar chiar şi dacă se va ajunge la această pace, Rusia va rămâne o ameninţare permanentă. Aşa că trebuie să fim pregătiţi", a spus şeful statului.

Citește și: Nicușor Dan nu crede că Rusia va face pace curând: Trebuie să sprijinim Ucraina și să ne înarmăm

El a afirmat că scopul summitului din Finlanda a fost operaţionalizarea programelor din NATO şi UE care privesc regiunea, iar întâlnirea va fi urmată de reuniuni tehnice la nivel de miniştri.

"Eforturile noastre din interiorul UE trebuie să fie complementare cu cele din NATO", a arătat preşedintele român şi a subliniat că trebuie să existe un echilibru între partea de nord şi cea de sud a regiunii, amintind că România s-a oferit să găzduiască un hub de securitate la Marea Neagră.

Nicuşor Dan a pledat şi pentru eforturile de a contracara dezinformarea.

"Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democraţiilor noastre şi aţi văzut asta în România. Cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi în ceea ce priveşte domeniul tehnologic", a arătat el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, despre votul PSD pentru moțiunea AUR: Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond
Publicat acum 11 minute
Atenție, șoferi! Probleme la emiterea rovinietei prin SMS miercuri seară
Publicat acum 25 minute
Educație sexuală în școli și autoapărare. Să protejăm generațiile de copii de astăzi! Daniela Drăghici, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 29 minute
Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români
Publicat acum 31 minute
Barajul Vidraru aproape secat, văzut din avion / foto
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat acum 23 ore si 32 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close