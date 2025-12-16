€ 5.0914
Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători
Data publicării: 10:25 16 Dec 2025

Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători
Autor: Tiberiu Vasile

Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători Sursa Foto: Captura Ecran Facebook Antena 3 Constanta
 

Angajații CT Bus din Constanța au declanșat marți dimineață un protest spontan, oprind autobuzele de pe trasee.

Angajaţii companiei de transport public a municipiului Constanţa au întrerupt lucrul, marţi dimineaţă, printr-un protest spontan, autobuzele CT Bus fiind scoase de pe trasee, a anunţat conducerea societăţii.

"La această oră niciun autobuz CT Bus nu se află pe traseu. Are loc un protest spontan al angajaţilor", au transmis reprezentanţii CT Bus.

Peste 100 de angajaţi ai companiei de transport public au ieşit marţi dimineaţă în curtea societăţii, protestând faţă de nerespectarea contractului colectiv de muncă - salariaţii nebeneficiind de prime de sărbători şi de alte drepturi prevăzute în contract, dar şi faţă de lipsa de dialog arătată de conducerea societăţii.

"Protestul spontan al angajaţilor CT Bus e declanşat pentru că s-a umplut paharul nemulţumirilor"

"Protestul spontan al angajaţilor CT Bus e declanşat pentru că s-a umplut paharul nemulţumirilor. (...) Nemulţumirile sunt legate de nerespectarea contractului colectiv de muncă şi de toate tensiunile acumulate în timp", a afirmat preşedintele Sindicatului Profesional al Transportatorilor şi Activităţilor Conexe, Bogdan Gheorghe.

În funcţie de rezultatele discuţiilor pe care reprezentanţi ai protestatarilor le au cu conducerea CT Bus, angajaţii vor decide dacă vor continua acţiunile revendicative, conform Agerpres.

protest
constanta
autobuze
