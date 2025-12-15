Protest studențesc la Cluj. Tinerii cer demisia ministrului Educației

Nemulțumirile legate de subfinanțarea sistemului educațional au scos în stradă zeci de studenți, care acuză Guvernul și Ministerul Educației de promisiuni neonorate și politici ce afectează direct viața universitară.

Protest studențesc în fața Universității „Babeș-Bolyai”

Câteva zeci de studenţi au protestat luni seară împotriva măsurilor de austeritate din educaţie şi au cerut demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.

Protestatarii s-au adunat în proximitatea Universităţii "Babeş-Bolyai" şi au purtat pancarte cu mesaje precum: "Daniel David -demisia", "6% vrem", "Un campus nu e birou de închiriat", "Universitari, alăturaţi-vă grevei!".

Sloganuri dure și gesturi simbolice

De asemenea, ei au scandat, printre altele: "David să trăiască dintr-o bursă studenţească", "Demisia", "Zero austeritate pentru orice facultate", "Studenţi luptaţi, că burse meritaţi", "Pentru 0002 să vă sacrificaţi voi", "Studenţii uniţi nu vor fi opriţi", "Nu stăm în case, David să ne lase", "Doar cu greva generală mai salvăm ceva din ţară".

Protestatarii au împodobit şi un "pom de Crăciun", un suport metalic pe care au pus mesaje cu promisiunile pe care le-ar fi făcut şi de care nu s-ar fi ţinut ministrul Daniel David, dar şi mesaje cu revendicările studenţeşti.