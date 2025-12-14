Cum pot gadgeturile să prevină problemele de sănătate ale animalelor. Ce trebuie să știe toți stăpânii

Bianca Andreev, medic veterinar și antreprenor, a vorbit despre prevenția problemelor de sănătate la animalele de companie și a explicat că, în România, aceasta lipsește. Medicul a vorbit despre cât de importantă este recunoașterea timpurie a semnelor și despre necesitatea controalelor veterinare anuale.

„Din păcate, în cabinete ajung urgențele, cazurile terminale de cele mai multe ori. Când eram în cabinet veneau proprietari cu tumori imense pe corpul animalelor și ziceau: „I-a apărut peste noapte”. Nu există!

Prevenția înseamnă să recunoști niște semne timpurii, să mergi cu animalul la niște analize, la un control anual. Nu zice nimeni să mergi la 3 luni, dar anual poți să mergi să-i faci un set de analize, să-l verifice cineva, pentru tu, ca și stăpân, nu ai făcut o facultate de medicină veterinară să poți să-ți dai seama.

Mai mult decât atât, animăluțele nu vorbesc, nu poți să vezi aceste lucruri decât prin analize și cred că prevenția lipsește în România. Lipsește în medicină umană, dar în cea veterinară”, a spus Bianca Andreev.

Cum aplică ea prevenția în cazul animalelor ei

Medicul veterinar a explicat că aplică prevenția prin controale anuale la cabinetul veterinar, dar și prin monitorizarea atentă a semnelor timpurii. Potrivit acesteia, educarea stăpânilor de animale este foarte importantă.

„În primul rând, merg anual cu ele la analize de sânge. În momentul în care văd o bubiță pe pielea animalului, văd că urechea nu arată bine - poate are o ciupercă -, văd că se scarpină prea des, e un semn și trebuie să merg să fac o verificare. Nu-l las să ajungă la alopecie, nu las acea bubiță mică să se transforme în ditamai tumora. Despre asta e prevenția.

Chiar consider că oamenii ar trebui educați în direcția asta. Ok, prevenția costă, că poate oamenii nu fac această prevenție din cauza problemelor financiare, din lipsă de timp, poate unii și din nepăsare, însă în momentul în care tu faci această prevenție, economisești mai mulți bani. Are niște costuri, dar mai scump e să tratezi”, a spus Bianca Andreev.

Cum pot gadgeturile să ajute la prevenție

Potrivit Biancăi Andreev, gadgeturile pot contribui semnificativ la prevenirea problemelor de sănătate ale animalelor.

„Gadgeturile ajută la partea de prevenție. Litiera automată ajută foarte mult pe partea de prevenție, fântâna la fel, hrănitorul automat...

Ce face litieră automată pe partea de prevenție. În primul rând, litierele automate vin și cu aplicație mobilă. Acea aplicație mobilă îți cântărește pisica și ai un istoric al greutății pisicii. Dacă pisica ta a slăbit în decurs de câteva luni foarte mult, atunci e o problemă medicală și trebuie să ajungi cu ea la veterinar.

Pe lângă faptul că vezi greutate și dacă această scade e clar o problemă medicală, vezi și de câte ori a intrat în litieră.

Dacă vezi că pisica de 9 kg a intrat în litieră și a stat 3 minute, apoi vezi că a intrat iar și iar, la intervale de 2-5 minute, deci dacă o pisică intră de 10-20 de ori în litieră, deja e o problemă urinară și poate să aibă blocaj urinar. Deja ai prevenție cu litiera prin două modalități”, a spus Bianca Andreev, la emisiunea DC Anima de pe DC News și DC News TV.

