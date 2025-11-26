Microcipare obligatorie și noi reguli pentru înmulțirea câinilor și pisicilor. Ce schimbări pregătește UE

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra unui pachet de măsuri menite să oprească practicile abuzive, să limiteze comerțul abuziv cu animale și să protejeze sănătatea câinilor și a pisicilor. Acordul stabilește primele standarde UE pentru reproducerea, adăpostirea, trasabilitatea, importul și manipularea acestor animale.

Ce schimbări aduce Uniunea Europeană

Toți câinii și pisicile din UE, inclusiv cei din proprietate privată, vor trebui identificați prin microcip și înregistrați în baze de date interoperabile. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile au patru ani la dispoziție pentru implementare, în timp ce proprietarii, care nu vând animale, vor fi obligați după 10 ani - în cazul câinilor, respectiv 15 ani pentru pisici.

Printre interdicțiile-cheie se numără reproducerea între animale rude apropiate și creșterea câinilor sau pisicilor cu trăsături exagerate, care duc la probleme grave de sănătate. Animalele mutilate sau cu trăsături excesive nu vor mai putea participa la spectacole, expoziții sau competiții, iar folosirea lanțurilor sau a zgărzilor periculoase va fi interzisă, cu excepția tratamentului medical.

Comerțul și transportul animalelor în UE

Noile reguli se aplică și importurilor din afara UE, atât comerciale, cât și necomerciale. Animalele aduse pentru vânzare vor fi microcipate înainte de intrare și înregistrate în baza de date națională, iar proprietarii care intră în UE cu animale vor trebui să le preînregistreze cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de sosire, cu anumite excepții.

„Reguli mai stricte privind reproducerea și trasabilitatea vor face mai dificil pentru operatorii abuzivi să acționeze și vor proteja animalele. Un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie”, a punctat Veronika Vrecionová, raportor și președinta Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Precizăm că acordul provizoriu trebuie aprobat de Parlament și Consiliu pentru intrarea în vigoare a noilor reguli.

În contextul în care 44% dintre cetățenii UE au animale de companie, iar 74% consideră că bunăstarea lor trebuie mai bine protejată, comerțul cu câini și pisici, evaluat la 1,3 miliarde de euro anual, necesită reglementări stricte, mai ales în condițiile în care circa 60% dintre proprietari își achiziționează animalele online, precizează PE într-un comunicat.