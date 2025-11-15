"Iarna nu trebuie să deparazităm animalele", mit sau adevăr? Medicul veterinar Cristian Cristea explică

"Iarna nu trebuie să deparazităm animalele" este unul dintre cele mai răspândite mituri în rândul stăpânilor de câini și pisici. Mulți cred că odată cu scăderea temperaturilor, riscul de paraziți externi dispare complet. Însă realitatea din teren și cazurile medicale arată exact opusul.

Dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența sa vastă și pentru implicarea în protejarea animalelor, demontează categoric acest mit. În cadrul DC Anima, specialistul a explicat că deparazitarea externă trebuie făcută tot timpul anului, pentru că paraziții nu dispar iarna, iar căpușele pot supraviețui chiar și în condiții extreme.

Un exemplu șocant este cel al unui semi-adăpost privat, unde, în ciuda temperaturilor de –15, chiar –20 de grade noaptea, mai mulți câini au fost aduși cu Babesioză, o boală gravă transmisă prin mușcătura de căpușă. Din cinci femele aduse în doar trei zile, toate prezentând simptome precum apatie și lipsa poftei de mâncare, doar patru au putut fi salvate.

"Deparazităm animelele extern, pentru paraziții externi, pe tot parcursul anului, pentru că și iarna există zone în care sunt căpușe.

Am avut cazuri de câini care stăteau într-un semi-adăpost privat, era frig în câmp, -15, -20 grade noaptea și de acolo am avut 5 câini, toate femele, are au venit cu Babesioza dată de mușcătura de căpușă.

Babesia este un hemoparazit pentru care căpușa este gazdă intermediară care transmite unui mamifer.

Din 5 căței aduși în 3 zile - pentru că a observat semne precum: lipsă poftă de mâncare, apatie - am reușit să salvăm 4.

Deparazitarea trebuie făcută tot timpul, pe tot parcursul anului. Trebuie să o facem cu produse eficiente. Nu mai e suficient să folosești 1 produs. Eu, personal, avem o zgardă foarte bună și o pastilă pe care o administrăm (...) sau spray cu citronela.

Nu se poate transmite această boală, Babesioza, dar sunt alte boli precum Lyme, care dă probleme mult mai mari, Borelioza la oameni, care nu te omoară rapid, dar sunt niste manifestări clinice pe care nu le doresc nimănui", a declarat dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor, la DC Anima.

Vezi emisiunea aici: