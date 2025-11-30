€ 5.0906
DCNews Stiri Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă
Data publicării: 10:32 30 Noi 2025

Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă
Autor: Tiberiu Vasile

Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un bărbat din județul Vaslui și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a fost lovit de tren în timp ce traversa calea ferată cu o bicicletă.

Un bărbat din județul Vaslui a murit sâmbătă seara după ce a fost lovit de tren în zona gării din Banca, în momentul în care traversa calea ferată cu bicicleta. Echipele medicale au constatat decesul la fața locului, fără posibilitatea unor manevre de salvare, conform informațiilor oferite de Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Șeful garniturii a alertat imediat serviciul de urgență 112

Potrivit autorităților, incidentul s-a produs pe linia ferată care trece prin apropierea stației Banca, acolo unde trenul ce circula pe ruta Tecuci–Iași a acroșat persoana care se afla pe șine. Șeful garniturii a alertat imediat serviciul de urgență 112, iar la locul impactului a fost trimis un echipaj medical SAJ din Bârlad.

Paramedicii au găsit victima între linii, prezentând răni grave la nivelul capului și niciun semn de viață. În ciuda intervenției rapide, medicul sosit la caz nu a putut decât să confirme decesul.

Poliția investighează circumstanțele în care bărbatul a fost lovit de tren

Anchetatorii au preluat dosarul pentru a stabili ce anume a dus la tragicul moment în care bărbatul a fost lovit de tren în Vaslui. Polițiștii vor analiza traseul trenului, poziția victimei și eventualele mărturii pentru a reconstitui cu exactitate desfășurarea evenimentelor.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România care va avea primul tren suspendat grație finanțării europene
 

vaslui
barbat mort
tren
