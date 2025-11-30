Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă

Un bărbat din județul Vaslui a murit sâmbătă seara după ce a fost lovit de tren în zona gării din Banca, în momentul în care traversa calea ferată cu bicicleta. Echipele medicale au constatat decesul la fața locului, fără posibilitatea unor manevre de salvare, conform informațiilor oferite de Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Șeful garniturii a alertat imediat serviciul de urgență 112

Potrivit autorităților, incidentul s-a produs pe linia ferată care trece prin apropierea stației Banca, acolo unde trenul ce circula pe ruta Tecuci–Iași a acroșat persoana care se afla pe șine. Șeful garniturii a alertat imediat serviciul de urgență 112, iar la locul impactului a fost trimis un echipaj medical SAJ din Bârlad.

Paramedicii au găsit victima între linii, prezentând răni grave la nivelul capului și niciun semn de viață. În ciuda intervenției rapide, medicul sosit la caz nu a putut decât să confirme decesul.

Poliția investighează circumstanțele în care bărbatul a fost lovit de tren

Anchetatorii au preluat dosarul pentru a stabili ce anume a dus la tragicul moment în care bărbatul a fost lovit de tren în Vaslui. Polițiștii vor analiza traseul trenului, poziția victimei și eventualele mărturii pentru a reconstitui cu exactitate desfășurarea evenimentelor.

